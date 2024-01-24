مذاکره نهایی پرسپولیسی ها با مس برای جذب خدابنده لو

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته از عیسی آل کثیر و عبدالکریم حسن دو بازیکن جدید خود رونمایی کردند و رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرد که در یکی، دو روز آینده از سومین خرید زمستانی خود رونمایی می‌کنند.

محمد خدابنده‌لو مدافع تیم فوتبال مس رفسنجان مورد تأیید مدیران پرسپولیس قرار گرفته و آنها راضی شده‌اند تا با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان رضایت‌نامه این بازیکن را دریافت کنند اما هنوز به صورت رسمی این مبلغ به حساب باشگاه مس واریز نشده و پرسپولیسی‌ها مذاکرات نهایی خود برای جذب این بازیکن جوان را با مدیران مس از سر گرفته‌اند.

به نظر انتقال خدابنده‌لو به پرسپولیس نهایی شده و این احتمال وجود دارد که تا پایان هفته خبر جذب این بازیکن به صورت رسمی اعلام شود. همچنین طبق وعده رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس، سرمربی این تیم هم باید تا فردا پنج‌شنبه ۵ بهمن معرفی شود.