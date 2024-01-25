خبرگزاری مهر؛ گروه فرهنگ و ادب _ زینب رازدشت: نمایشگاه و بازار فروش اسباب‌بازیِ هشتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایران از چهارشنبه ۲۷ دی آغاز شده و تا روز شنبه ۷ بهمن ادامه دارد.

در این نمایشگاه بیش از ۱۲۰ تولید کننده صنعت اسباب‌بازی، ۱۶۰۰ کالای ایرانی را عرضه کرده‌اند. خانواده‌ها می‌توانند در این نمایشگاه با تولیدکنندگان ارتباط مستقیم داشته باشند و در عین حال فروشندگان و تولیدکنندگان ضمن معرفی محصولات خود خانواده‌ها را برای خرید مناسب راهنمایی کنند.

محصولات این‌نمایشگاه شامل بازی‌های حرکتی، شناختی، چوبی، پلاستیکی و بازی‌های رومیزی و… مناسب تمامی گروه‌های سنی از نوزاد تا بزرگسال است. برپایی نمایشگاه ترویج بازی، برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع اسباب‌بازی و قدردانی از پیش‌کسوتان و فعالان اسباب‌بازی، از جمله برنامه‌های هشتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به شمار می‌رود.

اسباب بازی ابزار تربیتی مهمی محسوب می‌شود

لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌گوید در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ تولیدکننده حضور دارند. به نوعی این نمایشگاه بستری برای نشان دادن توانمندی‌ها و پتانسیل صنعت اسباب بازی در حوزه طراحی و تولید کشور است.

وی ادامه داد: اسباب بازی ابزار تربیتی مهمی محسوب می‌شود و می‌تواند واسط فرهنگی و انتقال دهنده مفاهیم فرهنگی باشد. تولید و عرضه اسباب بازی‌هایی که بر مبنای فرهنگ ایرانی اسلامی باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دومین چالش مان این است که طی سال‌ها با توجه به افزایش تورم، به صورت مداوم هزینه‌های تولید صنعت اسباب بازی بالا می‌رود و از آن طرف باید ما قیمت گذاری رقابتی در بازار داشته باشیم مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه گفت: برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره ملی اسباب بازی سبب می‌شود تا اهمیت اسباب بازی و سرگرمی برای همه فعالان این حوزه تبیین شود و به واسطه این رویداد بتوانیم تولیدات بیشتری از تولیدکنندگان ایرانی عرضه کنیم و به اطلاع مخاطبان مان برسانیم.

محصولات ترویج دهنده خشونت را عرضه نمی‌کنیم

رضا رضایی نصیر تولیدکننده محتوای آوای باران گفت: آوای باران نزدیک به سی سال است که در حوزه تولید، توزیع و نشر صنعت اسب بازی فعالیت می‌کند. امروز شاهد هستیم که مجموعه‌های تولیدکننده بسیاری زیر مجموعه آوای باران است.

وی افزود: ما در مجموعه آوای باران به هیچ عنوان محصول خارجی نمی‌پذیریم و تنها به عرضه و نشر محصولات داخلی می‌پردازیم. همچنین محصولاتی که ترویج دهنده خشونت باشد، برای عرضه و نشر در مجموعه کارهای مان قرار نمی‌دهیم.

تولیدکننده محتوای آوای باران گفت: ما در صنعت اسباب بازی ایمنی کودکان برای مان از اصول اساسی است. محصولاتی که تولید و عرضه می‌کنیم، باید کاملاً ایمن باشند؛ برای هر گروه سنی که در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: ما در مجموعه مان یک گروه بررسی محصولات داریم که از زوایای مختلف و بر اساس معیارهای اصولی استاندارد و تعیین شده آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همه تلاش مان این است که از تولیدکنندگان ایرانی حمایت کنیم و در کنار آن به تولید آثار مناسب برای مخاطبان بپردازیم.

آمار بسیار بالای قاچاق در صنعت اسباب بازی

امیر بهادری‌فرد دبیر نمایشگاه و عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی گفت: هدف‌مان از برگزاری این‌رویداد این است که تولیدات داخل کشور را در معرض دید مخاطبان قرار دهیم. همچنین حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه ارزشمند است تا به صورت مستقیم با مخاطبان‌شان در ارتباط باشند. یکی از رسالت‌های انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، بازارسازی برای تولیدکننده و تولیدات داخلی است.

وی ادامه داد: در چنین نمایشگاه‌هایی می‌توان به عرضه مستقیم تولیدات ایرانی در صنعت اسباب بازی پرداخت. درواقع تولیدکنندگان به صورت مستقیم با مخاطبانشان روبرو می‌شوند تا از نزدیک در جریان نیازهای آنان قرار بگیرند. به هرحال هر تولیدکننده‌ای باید با نیازهای مخاطبانش آشنا باشد و بداند آنچه که تولید می‌کند تا چه اندازه در راستای نیازهای آنهاست.

دبیر هشتمین نمایشگاه صنعت اسباب بازی در ادامه گفت: در حاشیه نمایشگاه با مخاطبان در حال تعامل هستیم و مردم از وضعیت تولیدات اسباب بازی بسیار راضی هستند. خوشبختانه تا کنون هیچ واکنش منفی توسط مخاطبان و بازدیدکنندگان نداشتیم. این رضایت دو طرفه بازدیدکنندگان و تولیدکنندگان حس خوبی را برای ما ایجاد می‌کند و از این موضوع بسیار خرسندیم.

وی افزود: ما در صنعت اسباب بازی راه طولانی پیش رو داریم. صنعت اسباب بازی یک صنعت رو به رشد در جهان است برخلاف اینکه فکر می‌کنیم با توجه به فضای آنلاین و فضای مجازی و اسباب بازی و بازی‌های نوپدید قدری رغبت مردم به اسباب بازی کمتر شده اما در واقعیت و بر اساس آمار منتشره این اتفاق نیفتاده است. صنعت اسباب بازی در سال‌های گذشته در سطح دنیا رشد داشته و ما به عنوان کشوری که بخش خصوصی آن در صنعت اسباب بازی ورود کرده با سرمایه گذاری اندک در این حوزه خوش درخشیده است. همه این مسائل سبب می‌شود تا چشم‌انداز صنعت اسباب بازی را برای ایران مثبت بدانیم. البته یک سری از تصمیم‌گیری‌های مسؤولان فرهنگی قدری به این صنعت آسیب وارد می‌کنند.

بهادری فرد گفت: متأسفانه آمار قاچاق در صنعت اسباب بازی بسیار بالاست و از آن سمت آمار واردات رسمی همه ساله توسط گمرک اعلام می‌شود. این کم اظهاری‌ها توسط مسئولان قدری جای بحث دارد. از آن سمت موضوع تعرفه گمرک در صنعت اسباب بازی دارای مشکلاتی است که به دنبال راهکاری جدی برای حل این موضوع هستیم. همه اینها چالش‌هایی است که با آن مواجهیم. امیدواریم بتوانیم با تمام تعاملاتی که با مسئولان داریم، به این صنعت سروسامان دهیم.

کانال توزیع صنعت اسباب بازی همچنان سنتی است

کوروش اسلامی مدیر تولیدکننده زینگو از دیگر شرکت کنندگان در رویداد مورد اشاره بود که درباره چالش‌های صنعت اسباب بازی گفت: اولین چالش روبرو شدن با واردات اسباب بازی‌های مشابه اسباب بازی‌های داخلی به کشور است. عمده این واردات از کشور چین صورت می‌گیرد. از آنجا که چین این اسباب بازی‌ها را با مقیاس زیاد تولید می‌کند و تیراژش با ما فرق می‌کند، با قیمت کمتری عرضه می‌شود و رقابت با این نوع بازار بسیار سخت است.

صنعت اسباب بازی یک صنعت رو به رشد در جهان است برخلاف اینکه فکر می‌کنیم با توجه به فضای آنلاین و فضای مجازی و اسباب بازی و بازی‌های نوپدید قدری رغبت مردم به اسباب بازی کمتر شده اما در واقعیت و بر اساس آمار منتشره این اتفاق نیفتاده است وی افزود: اگر قرار است یک سری محصولات تکنولوژیک همچون ماشین کنترلی یا رباط به کشور وارد شود، ما مشکلی نداریم و حتی واردات این نوع محصولات به کشور لازم است تا کودکان و نوجوانان ایرانی با این نوع محصولات آشنا شوند و تولیدکنندگان ایرانی از وجود چنین محصولاتی آگاه باشند تا انگیزه‌ای برای تولید مشابه آن را پیدا کنند. ورود کالای مشابه با قیمت کمتر روی بازار ما اثر منفی می‌گذارد.

این تولیدکننده ایرانی اسباب بازی گفت: دومین چالش مان این است که طی سال‌ها با توجه به افزایش تورم، به صورت مداوم هزینه‌های تولید صنعت اسباب بازی بالا می‌رود و از آن طرف باید ما قیمت گذاری رقابتی در بازار داشته باشیم. حالا اگر قیمت از یک اندازه‌ای بالاتر برود، مصرف کننده نمی‌تواند آن را تهیه کند.

وی افزود: مشکل دیگرمان این است که هنوز کانال توزیع صنعت اسباب بازی سنتی است و درصد زیادی از قیمت اسباب بازی حتی تا ۵۵ درصد صرف هزینه توزیع می‌شود. در این شرایط شاهد هستیم که قیمت محصول افزایش می‌یابد و از آن سمت اندازه بازار کوچک‌تر می‌شود.

هشتمین نمایشگاه و بازار فروش صنعت اسباب بازی تا ۷ بهمن از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان فاطمی، خیابان حجاب تهران برپا است.