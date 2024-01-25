تیم پاورلیفتینگ کیهان بجنورد به مسابقات شرق کشور اعزام شد

الیاس کُلابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسابقات پاورلیفتینگ شرق کشور به میزبانی خراسان جنوبی و شهر قائن برگزار می‌شود.

سرپرست تیم پاورلیفتینگ کیهان بجنورد در ادامه گفت: اشکان گریوانی، اویس رمضانی، الیاس کلابی، مهران جمشیدی، جلال جوینی، سروش صحرایی، مهدی خالقی، محمدرضا پرویزی، مهدی فدایی، امیر حسین رحمانی خواه، حسام پارسا و سینا سرحدی اعضای تیم پاورلیفتینگ کیهان بجنورد در این رقابت‌ها می‌باشند.

کُلابی خاطرنشان کرد: تیم کیهان بجنورد در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با مربیگری اویس رمضانی و سرپرستی الیاس کُلابی در این رقابت‌ها حضور دارند.