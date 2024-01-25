استفاده بیش از ۵ میلیون زن از پارک های ویژه بانوان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مریم اردبیلی، با پرداختن به امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده در پایتخت برای بانوان و دختران بیان کرد: در سطح شهر تهران ۹ بوستان ویژه بانوان، ۲۲ شهربانو و ۷ شهردخت ویژه دختران و بانوان داریم.

وی به استقبال بانوان از این امکانات اشاره کرد و گفت: میزان استفاده بانوان از زیرساخت‌ها در تابستان، بالغ بر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده است. این آمار قطعاً از چندسال گذشته بیشتر است. بانوان در این زیرساخت‌ها به طور متوسط بالغ بر ۴ ساعت از تایم روزانه خود را سپری می‌کنند.

اردبیلی بیان کرد: این استقبال می‌تواند نشان دهنده این باشد که خانم‌ها بیشتر به مکانی که احساس آرامش داشته باشند پناه می‌برند.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران تاکید کرد: در شهرداری تهران باید از لحاظ زیرساختی و نرم افزاری، فضاها و امکاناتی برای خلاقیت و اتمسفر کنشگری زنان، دختران و عاملیت جدی خانواده فراهم کنیم تا در جهت رفع مشکلات اجتماعی بانوان در جامعه قدم برداریم.