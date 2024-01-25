حضرت علی (ع) محل تجلی اسمای الهی به صورت کامل و مظهر العجائب است

حجت الاسلام منصور امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک ولادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) شخصیتی دارای ابعاد و فضائل مختلف است و در تمام ابعاد، حضرت کامل هستند و چنین چیزی در خلقت به استثنای پیامبر اسلام وجود ندارد و عملاً در این سطح فردی وجود ندارد..

حجت السلام امامی ادامه داد: محبت امام علی (ع) که اکسیر اعظم است انسان را به درجات والا می‌رساند و کسانی که دم از محبت علی (ع) می‌زنند اما خلاف دستورات اهل بیت عمل می‌کنند، اصلاً فهمی از دین و امام ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امام علی (ع) بهتر از ما می‌تواند خود را معرفی کند و سخنان، بیانات، رفتار و کردار حضرت نشان می‌دهد که ایشان شخصیتی بی نظیر در همه ابعاد خصوصیات انسانی الهی بود و خداوند متعال علی علیه السلام را بزرگترین آیه و نشانه خود بر روی زمین قرار داد.

وی افزود: آن حضرت در سطوح مختلف الگو هستند؛ به عنوان پدر در همسرداری و فرزند پروری مظهر مهربانی و صمیمیت هستند و در برخورد با دشمن قاطع و محکم و در برخورد با دوست مهربان و درحکومت داری عدالت، سرلوحه کارهای اوست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: اگر مجموع مکاتب را به قبل و بعد از امیرالمومنین (ع) تقسیم کنیم، آن حضرت، شجاعت قبلی‌ها را باطل و مکاتب بعد از خود را کم فروغ کرده است.

حجت الاسلام امامی عنوان کرد: آن حضرت در حکومت داری و در رسیدگی به امور مردم اجازه نداد که کوچک‌ترین ظلمی در حق مردم صورت بگیرد.

حجت الاسلام امامی اظهارکرد: امیرالمومنین (ع) الگوی نمونه برای خودسازی و یک انسان خود ساخته است و در خانواده خدا محوری را قرار داده است و بدون تردید خانواده‌ای که خدا محور باشد، در آن اختلاف پیش نمی‌آید.