۴۹ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در اصفهان تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک میلاد امیرالمومنین علی (ع)، اظهار داشت: در مرحله دوم اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴۹ نفر دیگر به افراد تأیید صلاحیت شده استان اصفهان اضافه شدند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست ۳۲ نفر و اکنون ۴۹ نفر دیگر توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، پیش از این تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده استان اصفهان ۴۹۲ نفر بود که به این ترتیب به ۵۷۳ نفر ارتقا یافت.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به تفکیک حوزه انتخابیه افراد تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان که به تازگی تأیید صلاحیت شده‌اند، گفت: ۲۴ نفر حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، یک نفر حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک، یک نفر حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون، یک نفر حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، ۲ نفر حوزه انتخابیه خمینی شهر، یک نفر حوزه انتخابیه شاهین شهر، ۲ نفر حوزه انتخابیه شهرضا، یک نفر حوزه انتخابیه گلپایگان، ۲ نفر حوزه انتخابیه لنجان، ۵ نفر حوزه انتخابیه سمیرم، ۲ نفر حوزه انتخابیه فریدن، ۶ نفر حوزه انتخابیه فلاورجان و یک نفر حوزه انتخابیه نطنز هستند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: تا ۱۹ بهمن ماه که آخرین مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت تمامی داوطلبان است، احتمالاً با تأیید صلاحیت تعداد دیگری از داوطلبانی که در مرحله بررسی صلاحیت توسط هیأت نظارت استانی با همکاری هیأت نظارت مرکزی عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت شده بودند، مواجه خواهیم بود.