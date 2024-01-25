مسوولان پاکدشت جهت ارتقای میزان مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کارخانه ظهر پنج شبه در جلسه کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات پاکدشت که با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز مرد گفت: مقام معظم رهبری از ابتدای سال در دیدارهای مردمی به موضوع انتخابات اشاره کرده اند که این نشان از اهمیت این رویداد مهم و سرنوشت ساز در اسفند ماه است لذا همگی وظیفه داریم تمامی تلاش خود را انجام دهیم تا انتخابات مجلس و خبرگان رهبری به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شود.

کارخانه افزود: انتظار ما این است که با تمام توان، مصوبات ستاد انتخابات با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود تا با برنامه‌ریزی، انسجام نیروها، تجهیز مناسب شعب اخذ رأی و پشتیبانی لازم شاهد برگزاری انتخابات با مشارکت خوب مردم باشیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه مدیران باید همواره پای کار مردم و منافع شهرستان باشند، یادآور شد: تکریم ارباب رجوع، پیگیری امور مردم همچنان مورد تاکید است و مدیران نسبت به عملکرد کارکنان خود در تکریم ارباب رجوع نظارت جدی داشته باشند.

سرپرست فرمانداری پاکدشت اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به عنوان یک برهه بسیار مهم و تعیین کننده، مدیران در ارائه گزارش اقدامات، عملکرد و جهاد تبیین، اقدام کنند.

کارخانه با اشاره به انتخابات پیش رو یادآور شد: همه باید به صورت دغدغه مند برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند.