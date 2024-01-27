به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «حسن سلامه» استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل مصر تصریح کرد: رسانه‌های رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از بازوهای فریبنده این رژیم در قبال تجاوزات علیه نوار غزه عمل می‌کنند.

وی در ادامه افزود: ما تنها شاهد بمباران و حمله‌های تانک‌ها و تیراندازی‌های اسراییلی‌ها در نوار غزه نیستیم بلکه رسانه‌های صهیونیستی نیز در همین راستا فعالیت می‌کنند.

سلامه تاکید کرد: این رسانه‌ها مدعی هستند که اسراییل از خود دفاع کرده و حق دفاع دارد و افکار عمومی غربی را نیز تحت تاثیر خود قرار می هند. رسانه‌های صهیونیستی بسیاری از واقعیت‌ها را سانسور کرده و اطلاعات غلطی را در خصوص نیروهای مقاومت از جمله درباره بیمارستان المعمدانی و استفاده نظامی از این بیمارستان منتشر می‌کنند.

وی گفت: اشغالگران خبرنگاران و روزنامه نگاران را هدف قرار می‌دهند تا مانع گسترش و پخش اخبار واقعی شوند. تنها طی چهار ماه در نوار غزه بیش از ۱۳۰ خبرنگار در نوار غزه هدف قرار گرفتند. این آمار پنج برابر آمار خبرنگارانی است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون کشته شده اند.

سلامه اضافه کرد: بررسی این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها تا چه حد از انتشار واقعیت‌ها و اخبار حقیقی وحشت دارند و تلاش می‌کنند با قطع راه‌های ارتباطی و شبکه‌های اینترنتی مانع تداوم این روند شوند.

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات وحشیانه خود علیه ساکنان نوار غزه تاکنون بارها خبرنگاران و عکاسان خبری را در برابر دیدگان جهانیان هدف قرار داده و به شهادت رسانده است. همچنین شبکه‌های اینترنتی و ارتباطی در این باریکه بارها قطع شده و بعد از وصل خطوط ارتباطی حجم ویرانی‌های برجای مانده از حمله‌های رژیم صهیونیستی جهانیان را شوکه کرده است.