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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

سردار حسینی خبر داد؛

مسدودی محور فرعی ۵ استان به دلیل شرایط جوی

مسدودی محور فرعی ۵ استان به دلیل شرایط جوی

رییس پلیس راهور فراجا گفت: محورهای فرعی ۵ استان کرمان، البرز، کرمانشاه، همدان و اردبیل در حال حاضر به دلیل شرایط جوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: محورهای فرعی کرمان، البرز، کرمانشاه، همدان و اردبیل در حال حاضر به دلیل شرایط جوی مسدود هستند.

وی با بیان اینکه از مردم تقاضا می‌کنیم فعلاً به این ۵ محور فرعی مراجعه نکنند، گفت: در جاده‌های ۲۴ استان کشور بارش برف و باران گزارش شده است.

رئیس پلیس راهور بیان کرد: در محورهای کوهستانی و سردسیر بارش برف را شاهد هستیم و تردد در این محورها حتماً با زنجیر چرخ امکان هستند و به همین منظور توصیه می‌شود افرادی که قصد تردد در این محورها را دارند حتماً زنجیر چرخ با خود به همراه داشته باشند.

حسینی گفت: ترجیحاً از ترددهای غیرضروری اجتناب کنند و اگر افراد سفر ضروری در پیش دارند حتماً در روز انجام بشود و از سفر در شب و تاریکی در ایام زمستان پرهیز کنند.

کد مطلب 6006051

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