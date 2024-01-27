سالانه ۱۰ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در خراسان رضوی ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک اقبالی ظهر شنبه در نشست خبری هفته ملی پیشگیری از سرطان، با بیان این که معاینه و غربالگری پستان در جمعیت ۳۰ تا ۷۰ ساله بانوان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال انجام است و موارد موردنیاز به ماموگرافی و سونوگرافی ارجاع داده می‌شود اظهار کرد: سالانه بیش از هزار سرطان پستان نیز در استان ثبت می‌شود.

رئیس امور بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که سرطان روده بزرگ دومین سرطان شایع در استان خراسان رضوی است ادامه داد: سالانه بین هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰ مورد مبتلا به سرطان روده بزرگ در استان شناسایی می‌شود.

وی گفت: ما می‌توانیم با آزمایش ساده مدفوع و شناسایی خون مخفی در آن، اقدامات موردنیاز همچون کولونوسکوپی را انجام می‌دهیم و معتقدیم که تمامی این خدمات در گام نخست با هزینه کمتر و اثرپذیری بیشتر و جلوگیری از تشدید وضعیت بیماری جلوگیری می‌شود.

اقبالی افزود: رسالت ما در حوزه بهداشت پیشگیری از ابتلای بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان بوده و در این حوزه روی تمامی سرطان‌ها به‌ویژه سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم کار می‌کنیم.

رئیس امور بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که آمار ابتلاء به سرطان در حال افزایش است و ما برای جلوگیری از شیوع آن، بیش از پیش روی موضوع پیشگیری کار می‌کنیم ادامه داد: در این راستا برنامه‌های هفته ملی پیشگیری از سرطان با شعار «من مسوولم برای سلامت خودم و خانواده‌ام» اجرا می‌شود.

وی گفت: یکی از راه‌های پیشگیری از سرطان دوری از انواع دخانیات از جمله سیگار است ضمن این که باید باورهای غلط در خصوص عدم بهبود بیماران سرطانی را اصلاح کرد.

اقبالی با بیان این که شناسایی به موقع و درمان به هنگام در بهبود بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان مؤثر بوده است افزود: معتقدیم که پیشگیری تا ۴۰ درصد از دوری از ابتلای به سرطان و عدم تشدید این بیماری مؤثر است.

نشان دار شدن بیماران سرطانی

مدیر اجرایی برنامه‌های سرطان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست گفت: طب تسکینی از جمله برنامه‌های این معاونت است که در این راستا واحد طب تسکینی بیمارستان امید فعال شده است و به بیماران از زمان بستری تا ترخیص، خدمات این حوزه را ارائه می‌کند.

محمدعلی دنکوب افزود: بیماران سرطانی توسط سیستم بیمه‌ها نشان‌دار می‌شوند و تمامی بیماران خاص از جمله سرطانی‌ها تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: خدمات شیمی درمانی در گذشته در مطب‌ها بود، اما بعدها دستورالعمل فعالیت مراکز شیمی درمانی صادر شد و از سال ۱۳۹۷ به بعد خدمات بهتری را در این حوزه شاهد هستیم و در مشهد سه بیمارستان دانشگاهی امید، دکتر شیخ و شهید هاشمی‌نژاد به همراه مراکز خصوصی فعال هستند.

مدیر اجرایی برنامه‌های سرطان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خدمات رادیوتراپی و شیمی درمانی در مراکز دولتی رایگان است و هزینه پرداختی داروها و تجهیزات دارویی موردنیاز شیمی درمانی هم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آن توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود همچنین دستگاه ترموتراپی بیمارستان امید فعال شده و بهره‌برداری رسمی از آن در آینده نزدیک و پس از دریافت مجوزهای آن خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین دوری از اضطراب و استرس نقش مؤثری در پیشگیری از سرطان دارد.