هیچ امنیتی با تحمیل هزینه به ما محقق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد رعد نماینده پارلمان لبنان و رییس فراکسیون وفاداری به مقاومت اعلام کرد: مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی ایستاده و به صورت عملی و در میدان نبرد به آن گفته است در محاسبات دچار اشتباه نشود و دیوانگی خود را از جایی به جایی دیگر و به سوی لبنان روانه نکند، زیرا گورستان‌های لبنان در انتظار آن است.

رعد با تاکید بر آمادگی مقاومت اسلامی لبنان برای رویارویی در دورترین فاصله‌ها تصریح کرد که دشمن تاکنون بخش کوچکی از آمادگی مقاومت لبنان را دیده و مقاومت آماده است تمامی توان خود را به دشمن نشان بدهد.

وی اقدامات حزب‌الله در جنوب لبنان را در وهله نخست در راستای دفاع از لبنان، منافع ملی و حاکمیت آن دانست و افزود: دشمن اسرائیلی در تحقق هدف‌های سیاسی مطرح‌شده خود شکست خورده و این شکست، صفوف سیاسی، نظامی و امنیتی آن را به هم ریخته است. در فضای داخلی رژیم غاصب نیز تفرقه و اختلاف نظر وجود دارد، نه اتحاد.

رعد ادامه داد: هیچ امنیتی با تحمیل هزینه به ما تامین نخواهد شد و هیچ توافق بین‌المللی و منطقه‌ای که ثبات، حاکمیت و حق ما در سرزمینمان و همچنین موقعیت‌هایی را که ما تصمیم بر آن می‌گیریم و آن را برمی‌گزینیم در نظر نگیرد وجود نخواهد داشت.