به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث حسنوند سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری گفت: در پی مراجعه و شکایت چند تن از شهروندان در هفته‌های اخیر، در خصوص سرقت لوازم و محتویات خودروهای سواری پارک شده خود در محدوده یوسف آباد تهران پیگیری موضوع سریعاً به صورت ویژه در دستور کار عوامل عملیات کلانتری ۱۲۵ این محل قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهمان با پرسه زنی در مناطق جرم خیز و شناسایی خودروهای سواری شخصی‌ای که در کوچه‌های خلوت قرار داشت، در فرصت مناسبی درب خودرو را تخریب و محتویات داخل خودرو و صندوق عقب خودرو از قبیل جک و لاستیک زاپاس، ضبط و محتویات آن را به سرقت می‌بردند.

این مقام انتظامی در ادامه ابراز داشت: مأموران کلانتری یوسف آباد با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی و بررسی دقیق دوربین‌های مدار بسته محل‌های جرم، در نهایت در ششم بهمن ماه هویت و متهمان را که از سارقان سابقه دار بود شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری هر ۳ متهم شدند.

وی گفت: بلافاصله با هماهنگی‌های قضائی تیمی از مأموران در روز گذشته به مخفیگاه متهمان مراجعه و از مخفیگاه متهمان اموال سرقتی شامل ضبط، باند، چتر پرواز، ۵ پلاک سرقتی کشف شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی به ۱۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در محدوده‌های یوسف آباد اعتراف کردند.

سرهنگ حسنوند در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: از مال باختگانی که با این شیوه و شگرد از آنان سرقت شده است برای پیگیری پرونده به کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد مراجعه کنند.