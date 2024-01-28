مذاکره پرسپولیس با باشگاه «ژیل ویسنته» برای جذب علیپور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهریاری رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات تیم فوتبال این باشگاه اظهار داشت: علی علیپور در لیست جذب بازیکنان قرار دارد و مکاتباتی با باشگاه ژیل ویسنته داشته ایم و پیگیر پاسخ مدیران این باشگاه هستیم.

او ادامه داد: برای جذب جواد آقایی پور مهاجم استقلال خوزستان نا امید نشده ایم و همچنان مذاکره با مدیران این باشگاه برای جذب آقایی پور ادامه دارد.

رییس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص انتخاب اوسمار ویرا به عنوان جانشین یحیی گل‌محمدی گفت: ما تا روز شنبه ۷ بهمن منتظر پاسخ مثبت برانکو ایوانکوویچ بودیم اما او برای سومین بار به پیشنهاد ما پاسخ منفی داد و از این روز ساعت ۱۳ روز شنبه جلسه هیأت مدیره شکل گرفت.

او افزود: در نهایت دو گزینه نهایی ما اوسمار و پاکو لوپز بودند اما از آنجایی که درخواست مالی لوپز برای نیم فصل عدد بالایی بود و اوسمار در طول یک سال و نیم گذشته شناخت کافی از تیم داشت، او را تا پایان فصل به عنوان سرمربی انتخاب کردیم.