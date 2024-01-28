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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۲

رییس هیات مدیره خبر داد؛

مذاکره پرسپولیس با باشگاه «ژیل ویسنته» برای جذب علیپور

مذاکره پرسپولیس با باشگاه «ژیل ویسنته» برای جذب علیپور

با اعلام رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، علی علیپور در لیست خرید های زمستانی این تیم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهریاری رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات تیم فوتبال این باشگاه اظهار داشت: علی علیپور در لیست جذب بازیکنان قرار دارد و مکاتباتی با باشگاه ژیل ویسنته داشته ایم و پیگیر پاسخ مدیران این باشگاه هستیم.

او ادامه داد: برای جذب جواد آقایی پور مهاجم استقلال خوزستان نا امید نشده ایم و همچنان مذاکره با مدیران این باشگاه برای جذب آقایی پور ادامه دارد.

رییس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص انتخاب اوسمار ویرا به عنوان جانشین یحیی گل‌محمدی گفت: ما تا روز شنبه ۷ بهمن منتظر پاسخ مثبت برانکو ایوانکوویچ بودیم اما او برای سومین بار به پیشنهاد ما پاسخ منفی داد و از این روز ساعت ۱۳ روز شنبه جلسه هیأت مدیره شکل گرفت.

او افزود: در نهایت دو گزینه نهایی ما اوسمار و پاکو لوپز بودند اما از آنجایی که درخواست مالی لوپز برای نیم فصل عدد بالایی بود و اوسمار در طول یک سال و نیم گذشته شناخت کافی از تیم داشت، او را تا پایان فصل به عنوان سرمربی انتخاب کردیم.

کد مطلب 6006414
بهنام روان پاک

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