بدهی ۱۵۲ میلیاردی پرسپولیس به یک طلبکار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس این روزها درگیر مشکلات زیادی از جمله مسائل مالی شده است و طبق اعلام رئیس هیأت مدیره این باشگاه به دلیل عدم توانایی باشگاه برای پرداخت دستمزد مربیان طراز اول، آنها به انتخاب «اوسمار ویرا» به عنوان سرمربی جدید تیم خود رضایت دادند.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در رابطه با بدهی سرخ‌ها اظهار داشت: ما در وضعیت بدی قرار گرفته‌ایم که نمی‌دانم باید از کجا مبلغ کلان بدهی‌ها را پرداخت کنیم. به عنوان مثال مدیر پیشین باشگاه حکم طلب یکی از افراد را که به مبلغ ۷، ۸ میلیارد تومان بوده را پرداخت نکرده و این فرد اکنون حکم ۱۵۲ میلیارد تومانی دارد و باشگاه پرسپولیس در این پرونده محکوم شده است.

او ادامه داد: تنها راه درآمدزایی پرسپولیس استفاده از لوگوی برندهای تجاری روی پیراهن بازیکنان و تبلیغات محیطی است ولی اکنون بابت این رقم واقعاً نمی‌دانم باید از کجا منابع مالی آن را تأمین کنم. واقعاً حیف است که این مبلغ بالا را صرف تنها یک طلبکار کنیم در صورتی که می‌توانستیم آن را صرف هزینه برای بازیکنان و اعضای تیم کنیم.