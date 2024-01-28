صعود ۱۰۶۵ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد ۱۰۶۵ و احدی مواجه شده است، در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۳۰۵ میلیارد تومان را نشان میدهد. اما امروز ۱۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۶۳۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوقها است. اما امروز برای دومین روز متوالی ۱۵۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوقها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صفهای خرید ۲۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۹۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صفهای فروش با کاهش ۶۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۲۸ میلیارد تومان قرار دارد.
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