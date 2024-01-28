به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تفاهمنامه همکاریهای علمی پژوهشی فیمابین دانشگاه تهران و مرکز نشر دانشگاهی در نشست مشترک دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران و دکتر حسن سودمند افشار رییس مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضاء و مبادله شد.
این تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور گسترش پژوهشهای کاربردی و آموزشی و رفع مشکلات منابع علمی و همچنین پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای جامعه علمی کشور در خصوص تبدیل زبان فارسی به زبان علم دنیا منعقد شد.
همکاری مشترک در زمینه تألیف و تدوین کتب درسی در رشتههای مورد نیاز، پایش اصالت و کیفیت تألیفها و ترجمههای دانشگاهی، همکاری در جهت تأسیس و راهاندازی سامانه پشتیبانی از تولید و تبادل محتوا و آموزش الکترونیکی دانشگاهی و چاپ مشترک و باز انتشار کتاب با لوگوی مرکز و دانشگاه بر اساس توافق طرفین از جمله زمینههای همکاریهای مشترک است.
همکاری در زمینه نشر الکترونیکی، همکاری مرکز نشر دانشگاهی با دانشگاه تهران در زمینه برگزاری جشنواره کتاب سال دانشگاهی و برگزاری دورههای تخصصی ویراستاری توسط مرکز نشر دانشگاهی برای متصدیان و متولیان نشریات دانشگاه از دیگر زمینههای همکاری بین دانشگاه تهران و مرکز نشر دانشگاهی است.
دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران در نشست انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به استقرار دبیرخانه اجلاس روسای دانشگاههای بزرگ کشور در دانشگاه تهران، بیان داشت: آمادگی داریم یک شرکت انتشاراتی بینالمللی را با شراکت دانشگاههای بزرگ کشور و دو نشر معتبر و بزرگ یعنی مرکز نشر دانشگاهی و انتشارات سمت، راهاندازی کنیم.
رییس دانشگاه تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق گرفتن فرهنگ کتابخوانی، ایجاد شرایط عرضه کتاب به دانشگاهیان با قیمت مناسب را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر چند کتاب الکترونیکی مخاطب بسیاری پیدا کرده است اما همچنان فیزیک کتاب دارای مخاطب خاص خود است. به نظر میرسد یکی از عوامل عمده پایین بودن تیراژ کتاب، سرسامآور بودن قیمت کتاب است.
مقیمی افزود: علیرغم اینکه فضای مجازی، دسترسیهایمان را به کتابها و منابع اطلاعاتی گسترش داده است، عوارض خیلی زیادی برای عامه مردم و همچنین قشر دانشگاهی داشته است؛ چراکه بعضا دانشجویان به دنبال این هستند که از طریق منابع مجازی، مطالب کپسولی را در مدت زمان کمی یاد بگیرند که این با یادگیری عمیقی که مدنظر نظام دانشگاهی است، سازگاری ندارد.
رییس دانشگاه تهران از ارتقای کیفیت چاپ، حرفهایتر شدن سیستم توزیع و فروش کتابهای نشرهای دانشگاهی و تدبیر به منظور عرضه کتابهای دانشگاهی برای دانشجویان به قیمتی کمتر از قیمتهای فعلی، به عنوان محورهایی نام برد که لازم است در کنار ملاحظات محتوایی، به صورت حرفهای درباره آنها تدبیر صورت گیرد.
وی پرداخت یارانه دولت به بخش تامین کتاب مورد نیاز دانشجویان را امری مهم توصیف کرد و گفت: یارانههای اختصاصی دولت برای خدمات دانشگاهی را هدفمند استفاده کنیم؛ یعنی طوری مدیریت شود که بتوانیم از منابع دولتی که در اختیارمان است، درست استفاده کنیم و اولویتها را در زمینه تخصیص یارانهها به نیازهای مختلف دانشجویی منجمله تامین کتب علمی شناسایی کنیم.
دکتر حسن سودمند افشار، رییس مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست انعقاد تفاهمنامه، با ارائه گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای این مرکز، پیشنهاد چاپ کتاب با لوگوی مشترک دانشگاه تهران و مرکز نشر دانشگاهی را مطرح کرد.
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