به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها بر تمهید اقداماتی در جهت ساماندهی پرونده‌های حل اختلاف در صلاحیت تأکید کرد.

منتظری در این رابطه عنوان کرد: با عنایت به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های حل اختلاف در صلاحیت که به دیوان عالی کشور واصل می‌شود به صلاحیت مرجع اولیه نظر داده می‌شود، لذا به منظور جلوگیری از احاله دادرسی و معطلّی اصحاب دعوا، در صدور قرارهای مذکور توجه لازم از سوی قضات دادسراها و دادگاه‌ها انجام شود.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که این مهم از طریق رسیدگی به پرونده‌های فرجام خواهی صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در حال حاضر بیشترین وقت قضات دیوان عالی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های غیر فرجامی می‌شود.

وی در تشریح این مطلب افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های غیر فرجامی در دیوان عالی کشور را پرونده‌های حل اختلاف در صلاحیت، احاله، اعاده دادرسی و تجمیع تشکیل می‌دهد و در این میان بیشترین آمار مربوط به پرونده‌های حل اختلاف در صلاحیت است، لذا قضات دادسراها و دادگاه‌ها در قرارهای صادره نهایت دقت را به خرج دهند.