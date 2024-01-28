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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

ثامنی؛

۸۰ درصد پسماندهای کشور به چرخه بازیافت نمی‌روند

۸۰ درصد پسماندهای کشور به چرخه بازیافت نمی‌روند

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود این که ۸۰ درصد پسماندهای کشور قابل بازیافت است اما همه آن‌ها به‌صورت سنتی دفن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما به‌صورت سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۹ هزار تن پسماند عفونی و بیمارستانی، ۱۳۳ میلیون تن پسماند کشاورزی و سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی ویژه در کشور تولید می‌کنیم که سو مدیریت آن باعث وارد شدن آسیب به آب، خاک و هوای کشور می‌شود.

وی ادامه داد: تبدیل پسماند به کود و انرژی، استفاده از دستگاه‌های استاندارد زباله‌سوز، استفاده از روش‌های نوین مانند هاضم و پیولیز در جهان برای مدیریت پسماند استفاده می‌شود اما در کشور این روش‌ها وجود ندارد و از بیش از ۶۰۰ مرکز دفن کشور تنها چهار، پنج مرکز دفن مهندسی داریم و باقی آن‌ها به روش دفن تلنباری است.

ثامنی با بیان اینکه پسماند سالانه ۸۷ هزار میلیارد تومان به محیط زیست آسیب وارد می‌کند، گفت: روش‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، قدیمی است و ۸۰ درصد این پسماندها که می‌توان از آن‌ها به طرق مختلف استفاده کرد، دفع می‌شوند.

کد مطلب 6007090

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      مجتمع های مسکونی و اداری میشه بازیافت چرخه آب داشته باشه

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