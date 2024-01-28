به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما بهصورت سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۹ هزار تن پسماند عفونی و بیمارستانی، ۱۳۳ میلیون تن پسماند کشاورزی و سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی ویژه در کشور تولید میکنیم که سو مدیریت آن باعث وارد شدن آسیب به آب، خاک و هوای کشور میشود.
وی ادامه داد: تبدیل پسماند به کود و انرژی، استفاده از دستگاههای استاندارد زبالهسوز، استفاده از روشهای نوین مانند هاضم و پیولیز در جهان برای مدیریت پسماند استفاده میشود اما در کشور این روشها وجود ندارد و از بیش از ۶۰۰ مرکز دفن کشور تنها چهار، پنج مرکز دفن مهندسی داریم و باقی آنها به روش دفن تلنباری است.
ثامنی با بیان اینکه پسماند سالانه ۸۷ هزار میلیارد تومان به محیط زیست آسیب وارد میکند، گفت: روشهایی که ما استفاده میکنیم، قدیمی است و ۸۰ درصد این پسماندها که میتوان از آنها به طرق مختلف استفاده کرد، دفع میشوند.
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