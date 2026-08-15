به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شنبه شب در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر ملوان بندرانزلی که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: به هواداران خسته‌نباشید می‌گویم که از دقیقه یک تا آخر تیم را تشویق کردند و دست همه آنها را می‌بوسم.

وی افزود: ما آخرین تیمی بودیم که وارد نقل‌وانتقالات شدیم و تنها هفت روز است که کارمان را شروع کرده‌ایم. از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با شجاعت و جسارت بازی کردند، بیش از ۶ موقعیت ایجاد کردند و برای ملوان مشکل به وجود آوردند. گل تساوی روی یک غافلگیری به ثمر رسید اما می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم.

نوری ادامه داد: ناراحتم که چرا توپ‌های ما گل نشد. چرا در یک بازی لیگ برتری نباید VAR وجود داشته باشد؟ در برخی صحنه‌ها از جمله احتمال اخراج مدافع حریف و همچنین صحنه آفساید، تیم‌ها متضرر شدند و امتیاز از دست رفت.

سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: تیمی که دیر کارش را شروع کرده و در نقل‌وانتقالات نیز دیر وارد شده باید از موقعیت‌هایش استفاده کند. از نبود VAR به‌شدت ناراحت هستم. اگر قرار است عدالت برقرار باشد، باید همه تیم‌ها VAR داشته باشند.

وی افزود: در این بازی ملوان هم از برخی صحنه‌ها متضرر شد و وقتی VAR وجود ندارد، امکان بررسی دقیق چنین صحنه‌هایی فراهم نیست. سازمان لیگ باید برای بازی‌های بعدی پیش‌بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

نوری، درباره گل خورده صنعت نفت گفت: روی گلی که زدیم و گلی که خوردیم کار کرده بودیم اما اجازه ارسال دادیم و برخلاف جریان بازی گل خوردیم.

وی با اشاره به شرایط تیمش اظهار کرد: تلاش می‌کنیم گل بزنیم. باید واقع‌بین باشیم؛ تیم‌هایی که از لیگ یک به لیگ برتر آمده‌اند، در بازی اول خود شکست خورده‌اند. هواداران از نوع بازی ما لذت بردند و غافلگیر شدند زیرا انتظار چنین انسجام و نظمی را نداشتند.

سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: در چند روزی که درگیر نقل‌وانتقالات بودیم حتی دو ساعت هم نخوابیدیم و طبیعی است که کمی زمان ببرد تا شرایط تیم بهتر شود.

نوری، درباره دیدار آینده صنعت نفت گفت: برای بازی مقابل فجر، فردا آنالیز را انجام می‌دهیم. این تیم از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال است و بازی در شیراز بسیار دشوار خواهد بود. تلاش می‌کنیم بهترین امتیازات را کسب کنیم و به هواداران قول می‌دهم تمام توان خود را در همه بازی‌ها بگذاریم و بازیکنان نیز شجاعانه بازی کنند.

وی در پایان گفت: دو بازیکن باکیفیت دیگر باید به تیم اضافه شوند. زمان کافی در اختیار نداشتیم و دو جای خالی در فهرست تیم گذاشتیم تا بتوانیم بازیکنان موردنظرمان را جذب کنیم.