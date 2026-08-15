صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه - صد و شصت و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه به یاد کودکان مدرسه میناب برگزار شد.