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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه - صد و شصت و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه به یاد کودکان مدرسه میناب برگزار شد.

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کد مطلب 6917622

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