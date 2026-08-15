https://mehrnews.com/x3cP8Y ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 6917622 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه - صد و شصت و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه به یاد کودکان مدرسه میناب برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6917622 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه کرمانشاه: ملت ایران اجازه دخالت بیگانگان را نمیدهد صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه تشییع ۲ شهید مدافع امنیت در اجتماع مردمی کرمانشاه صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و پنجاه و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه عبدی: راهپیمایی امشب «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید مدافع امنیت مزین است صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد یکصد و پنجاه و یکمین شب «نحن منتقمون» در آستارا برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه
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