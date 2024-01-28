به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات وارد شده توسط رژیم صهیونیستی به برخی کارکنان آژانس «آن روا» (آژانس امدادرسانی و کاریابی برای فلسطینیان در خاور نزدیک) را اقدام شرورانه دیگری در تکمیل اقدامات ضدبشری این رژیم علیه ملت فلسطین دانست و آن را محکوم کرد.
کنعانی افزود: اتهامات مطرح شده مبنی بر نقش حمایتی تعدادی از کارکنان آژانس آن روا در عملیات طوفانالاقصی صرفاً با هدف توجیه اقدامات محدود کننده رژیم صهیونیستی علیه سازمانهای بشردوستانه بینالمللیِ فعال در نوار غزه و کرانه باختری و نیز تبرئه این رژیم از ارتکاب جنایت بیسابقه و دهشتناک کشتار حدود ۱۵۰ نفر از کارکنان این مؤسسات بینالمللی از جمله آن روا در ۱۱۳ روز گذشته صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اقدام ۹ کشور عمدتاً غربی در قطع کمکهای خود به آن روا به بهانه ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه کارکنان این آژانس بشردوستانه را تأسفبار خواند و گفت: چنین واکنشی عملاً به معنای پذیرش ادعاهای رژیمی جنایتکاری است که بر اساس قرار صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری متهم به نسلکُشی فلسطینان است و باید به این دادگاه و افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.
کنعانی افزود: اعمال فشار و محدودیت بر فعالیتهای بشردوستانه آن روا و یا ممانعت از ارسال کمکهای انساندوستانه به مردمی که در شرایط دشوار جنگی و در معرض تهدید بالفعل نسلکُشی به سر میبرند، عملاً چیزی جز اعلام اعتماد به روایت یک جنایتکار جنگی و متهم به عملیات نسلکُشی نیست.
کنعانی تصریح کرد: شایسته بود این دسته از کشورها به جای اعلام توقف کمکهای خود به آن روا، کمکهای تسلیحاتی خود به رژیم صهیونیستی و حمایت سیاسی از این رژیم و رهبران جنایتکار آن را متوقف میکردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورها و ملتهای آزادیخواه و به ویژه کشورهای اسلامی دعوت میکند تا در چارچوب بیانیه نهایی نشست اضطراری اخیر سران کشورهای اسلامی، با ایستادگی در برابر این ظلم آشکار، تمامی تلاشهای خود را برای تأمین نیازهای مردم مظلوم فلسطین به عمل آورند، تا این اقدام غیرانسانی که هدفی جز تحمیل کوچ اجباری و به شکست کشاندن اراده مردم در باریکه غزه ندارد، ناکام بماند.
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