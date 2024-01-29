به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، خوزه مانوئل آلبارِس، وزیر خارجه اسپانیا در نشست کمیسیون پارلمانی این کشور آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را «حیاتی» خواند و گفت که کمک‌های مالی مادرید به این آژانس به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی در این نشست تاکید کرد: تامین بودجه برای این آژانس، شرایط و بحران وحشتناک انسانی در نوار غزه را تسکین می‌بخشد.

وزارت خارجه اسپانیا در حالی تصمیم خود برای ادامه کمک‌ها به آنروا را اعلام کرد که در روزهای اخیر تعدادی از کشورهای غربی به بهانه ادعای تل‌آویو درباره دست داشتن شماری از کارکنان این آژانس در عملیات «طوفان الاقصی» حماس علیه رژیم صهیونیستی، کمک‌های خود به این آژانس را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

حدود ۱۰ کشور از جمله کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و اتریش به تبعیت از آمریکا کمک‌های خود را قطع کرده‌اند. ایرلند و نروژ از جمله کشورهایی هستند که مخالفت خود با قطع کمک‌ها به آنروا را اعلام کرده‌اند.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین گفت که تحقیقات داخلی سازمان ملل درباره این ادعا را از نزدیک دنبال خواهد کرد اما کمک‌های مادرید قطع نخواهد شد و این تحقیقات درباره تنها «چند نفر از ۳۰ هزار کارمند آنروا است.»

حزب «سومار» از شرکای دولت ائتلافی اسپانیا در شبکه «ایکس» نوشت: قطع کمک به آنروا، حمله به انسانیت و مجازات دسته‌جمعی است.

آلبارس نیز اضافه کرد که اسپانیا بودجه تخصیصی به فلسطین از جمله آنروا را در ماه‌های اخیر، با افزایش سه‌برابری به حدود ۵۰ میلیون یورو رسانده است. وی تاکید کرد: به خودمان اجازه نمی دهیم که بنشینیم و کشته شدن زنان، مردان و کودکان بیشتری را در غزه تماشا کنیم.