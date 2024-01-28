۵۵۰ نفر دیگر از داوطلبین انتخابات مجلس تایید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی از تایید صلاحیت بیش از ۵۵۰ داوطلب دیگر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این ۵۵۰ نفر در مراحل قبل از سوی هیات‌های نظارت صلاحیت‌شان تایید یا احراز نشده بود که اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کردند. شورای نگهبان پس از انجام بررسی‌های دقیق صلاحیت‌ها آن‌ها را تایید کرد. با احتساب این تعداد، نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که این انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، از ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفت.

طحان‌ نظیف یادآور شد که بررسی صلاحیت‌ها و اعتراضات در مرحله شورای نگهبان به پایان نرسیده و تا روز ۱۹ بهمن ادامه دارد. چنانچه داوطلبان دیگری تایید صلاحیت شوند، به اطلاع مردم و داوطلبان رسانده خواهد شد.

وی در همین راستا اعلام کرد که اسامی تایید صلاحیت‌شده‌های جدید امشب به وزارت کشور ارسال می‌شود و به اطلاع داوطلبان تایید شده نیز رسانده خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم گفت: زمان اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان این انتخابات ساعاتی پیش به پایان رسید. بررسی به اعتراضات به مدت ۱۰ روز توسط فقهای شورای نگهبان انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ پیش از این نیز یک هزار و ۶۹۲ داوطلب که در هیات‌های نظارت صلاحیت‌شان تایید یا احراز نشده بود، توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند که اخبار آن طی دو مرحله اعلام و در دو لیست ۱۰۱۴ نفری و ۶۷۸ نفری به وزارت کشور ارسال شد.