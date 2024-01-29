عوارض صادراتی گوجه فرنگی حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است اظهار داشت: شهرستان‌های دشتی، دیر و دشتستان عمده تولیدکننده گوجه فرنگی خارج از فصل استان بوشهر هستند که در این عرصه بیش از ۱۲ هزار نفر امرار معاش می‌کنند.

وی با اشاره به تولید ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل استان بوشهر گفت: برداشت این محصول از آذر ماه آغاز شده و تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: اکنون اوج برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر است که حمایت ویژه از تولیدکنندگان این محصول ضرورت دارد.

باستین با اشاره به اینکه محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور بخشی هم صادر می‌شود اضافه کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان این محصول با پیگیری لازم حذف عوارض صادراتی از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش نسبی تولید گوجه فرنگی و برای تعادل بخشی تولید، مصرف و قیمت بازار و پایداری محصول صادراتی، حذف عوارض صادراتی ابلاغ و از ۱۵ بهمن عملیاتی خواهد شد.

وی از پیگیری و همراهی آیت الله حسینی بوشهری نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان و فرمانداران دشتستان، دشتی و دیر قدردانی کرد.