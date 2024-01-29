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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۳

سرهنگ کشیر اعلام کرد؛

بزرگراه شهید چمران بازگشایی شد/ترافیک سنگین در پایتخت

بزرگراه شهید چمران بازگشایی شد/ترافیک سنگین در پایتخت

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به مرکز شهر سنگین است و شهروندان از ترددهای غیر ضروری در سطح معابر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر - مهدیه حسن نایینی: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه شهید خرازی – دهکده، علامه – دهکده، شیخ فضل الله – یادگار، بابایی – روی پل امام علی (ع) و سنگین و در حال حرکت است.

سرهنگ کشیر گفت: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه زین الدین- شمس آباد، امام علی (ع) – جانبازان و در مقطع بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه صیاد شیرازی سنگین است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهج البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر و ترافیک در این مقاطع سنگین ولی در حال حرکت است.

سرهنگ کشیر بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضروری در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.

سرهنگ کشیر گفت: همان طور که روز گذشته نیز اطلاع رسانی شده بود، دیشب در محدوده بزرگراه شهید چمران از محدوده جنوب به شمال و راست گرد همت غرب به دلیل نصب و بارگذاری عرشه پل در این مقطع اعمال محدودیت اعمال صورت گرفته بود که تیم‌های راهور تهران بزرگ در محل حضور داشتند و دقایقی قبل این اعمال محدودیت با نصب عرشه پل برداشته شد.

وی افزود: این اعمال محدودیت در مسیر شمال به جنوب چمران قبل از همت و همچنین مسیر جنوب به شمال چمران و شرق به غرب شهید همت راست‌گرد ورودی به چمران شمال محدودیت اعمال شده بود که الان این محدودیت‌ها برداشته شده و وضعیت ترافیکی در این نقاط به حالت عادی برگشته است و مشکل خاصی نیز وجود ندارد.

کد مطلب 6007595

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    نظرات

    • M IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این فرهنگ تنبلی بیکاره بودن را ثابت می کند، ازدرب خانه سوار خودرو شدن اونم تک سرنشین،، هزار نفر با هزار خودرو خوب ترافیک می شه جاده بند میاد آغا تنبل برو مترو،، اصلاً دوقدم پیاده نمی روند تعدادی،

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