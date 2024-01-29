بزرگراه شهید چمران بازگشایی شد/ترافیک سنگین در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر - مهدیه حسن نایینی: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه شهید خرازی – دهکده، علامه – دهکده، شیخ فضل الله – یادگار، بابایی – روی پل امام علی (ع) و سنگین و در حال حرکت است.

سرهنگ کشیر گفت: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه زین الدین- شمس آباد، امام علی (ع) – جانبازان و در مقطع بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه صیاد شیرازی سنگین است.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهج البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر و ترافیک در این مقاطع سنگین ولی در حال حرکت است.

سرهنگ کشیر بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضروری در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.

سرهنگ کشیر گفت: همان طور که روز گذشته نیز اطلاع رسانی شده بود، دیشب در محدوده بزرگراه شهید چمران از محدوده جنوب به شمال و راست گرد همت غرب به دلیل نصب و بارگذاری عرشه پل در این مقطع اعمال محدودیت اعمال صورت گرفته بود که تیم‌های راهور تهران بزرگ در محل حضور داشتند و دقایقی قبل این اعمال محدودیت با نصب عرشه پل برداشته شد.

وی افزود: این اعمال محدودیت در مسیر شمال به جنوب چمران قبل از همت و همچنین مسیر جنوب به شمال چمران و شرق به غرب شهید همت راست‌گرد ورودی به چمران شمال محدودیت اعمال شده بود که الان این محدودیت‌ها برداشته شده و وضعیت ترافیکی در این نقاط به حالت عادی برگشته است و مشکل خاصی نیز وجود ندارد.