به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان ثبتنام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در رشتههای شغلی آموزگاری، دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۳ برای ثبتنام در این آزمون میتوانند از امروز دوشنبه نهم بهمن تا روز شنبه چهاردهم بهمن ماه اقدام کنند.
دفترچه راهنمای ثبتنام در آزمون حاوی شرایط و ضوابط، اطلاعات شغلمحلها، همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کردَ با توجه به محدودیت زمانی به متقاضیان توصیه شده در مهلت اعلام شده برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
آزمون فوق برای رشتههای شغلی آموزگاری در روز جمعه ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲ و رشتههای شغلی دبیری و هنرآموز در روز جمعه ۲۸ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش سال آینده حدود ۷۲ هزار نفر در آزمونهای مختلف استخدامی، اعم از گروه ابتدایی، گروه دبیری، هنرآموزان و گروه پرورشی و تربیت بدنی به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.
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