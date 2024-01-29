به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی نوبت به برنامه‌ریزی جشن نیمه‌شعبان می‌رسد، چندین نکته کلیدی برای برگزاری باشکوه در این جشن وجود دارد. با در نظر گرفتن این نکات، یک رویداد به یاد ماندنی و لذت بخش برای میهمانان و همه شرکت‌کنندگان داشته باشید.

برای شروع، مهم است که مکان مناسبی را انتخاب کنید که بتواند تعداد مهمانان و فعالیت‌های جشن را در خود جای دهد. چه در محیط خانه، فضای اجاره‌ای، مسجد و یا هیأت‌های مردمی در فضای باز باشد.

برخی از نکات کلی که می‌تواند به برگزاری یک جشن باشکوه و خاص کمک کند عبارتند از:

دعوت اصولی و رسمی میهمانان.

تزئینات و آذین بندی جذاب با محصولات نیمه شعبان

فعالیت‌ها و سرگرمی جذاب برای شرکت کنندگان.

پخش سرودهای مذهبی و شاد

انتخاب درست غذا و نوشیدنی یا میان وعده‌ها.

نورپردازی مناسب.

عکاس و فیلمبردار حرفه‌ای.

انجام کارهای فرهنگی شامل سخنرانی و هدیه کتاب و...

۷ راهکار و ایده خلاقانه

در اینجا به ۷ راهکار و ایده متفاوت برای برگزاری جشن نیمه شعبان می‌پردازیم:

آذین با بادکنک

از بادکنک‌های نیمه شعبان در آذین‌بندی خیابان می‌توانید استفاده نمائید. این بادکنک‌ها با نوشته‌های مخصوص و رنگ‌های مختلف وجود دارد. برای انتخاب رنگ‌بندی بادکنک‌ها، می‌توان از ترکیب دو یا نهایتاً سه رنگ استفاده نمود. این بادکنک‌ها علاوه بر آذین‌بندی، می‌توانند بین شرکت‌کنندگان و میهمانان توزیع شوند. به خاطر داشته باشید که رنگ‌های روشن بادکنک، مراسم شما را روشن‌تر و جذاب‌تر جلوه می‌دهند. از بادکنک مخصوص کودکان نیز می‌توانید در تزئین مدارس و مراکز بازی استفاده نمائید.

آذین‌بندی با پرچم

در کنار تزئینات بادکنک، می‌توانید از تزئین با پرچم نیز استفاده نمائید. پرچم‌های نیمه‌شعبان معمولاً به دو شکل ارائه می‌شوند: ۱. به‌صورت یکسره و نواری مخصوص آذین خیابان‌ها و ۲. به‌صورت تکی و با چوب پرچم نیمه شعبان استفاده می‌شوند. در این بخش نیز با انتخاب دو یا نهایتاً سه رنگ نزدیک به هم، دقت بالاتر و انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

پرچم‌ها با پایه چوبی می‌توانند در سر در مغازه‌ها یا منازل نیز نصب شوند. همچنین این پرچم‌ها می‌توانند برای تزئین در کنار شیشه و آینه خودرو به کار روند.

ارسال کارت دعوت

علاوه بر موارد ذکر شده، با کمی ابتکار و خلاقیت می‌توانید این جشن را برای خود و عزیزانتان به یاد ماندنی کنید. برای مراسمات کوچک‌تر و جشن‌های خانگی نیمه‌شعبان، می‌توانید از این کارت‌ها استفاده نمائید. به وسیله این کارت‌ها از چند روز قبل، میهمانان خود را به این مراسم به صورت رسمی دعوت کنید.

در کارت خود تاریخ و ساعت شروع و پایان مراسم و همچنین یادداشت مخصوص دعوت برای میهمان خود را بنویسید. این کار علاوه بر اینکه یک حرکت به یاد ماندنی را در ذهن میهمانان شما رقم می‌زند، باعث می‌شود تا آنها یک کارت دعوت از این جشن را به به یادگار داشته باشند. این کارتها همچنین نشان دهنده نظم شما برای برگزاری این مراسم بوده رسمیت بیشتری به جشن شما می‌بخشد.

علاوه بر جشن‌های خانگی، از کارت‌های دعوت می‌توانید در فضاهای دیگر همانند مساجد و هیأت‌ها استفاده نمائید. اما با توجه به اینکه تعداد میهمانان در این فضاها زیاد و گاهی پیش‌بینی نشده است، از کارت دعوت می‌توانید برای میهمانان خاص و ویژه خود استفاده نمائید. برای دعوت کودکان یا دعوت دانش‌آموزان در مدارس، می‌توانید از کارت‌دعوت مخصوص کودکان نیز بهره ببرید.

استفاده از پک پذیرایی

برای پذیرایی در مراسم نیمه‌شعبان، می‌توانید از پک‌های پذیرایی در این روز استفاده کنید. این کار باعث می‌شود تا مراسم شما زیبایی و نظم بیشتری به خود بگیرد. انتخاب رنگ پک‌های خوراکی و شکلات می‌تواند با رنگ‌های بادکنک و پرچم شما هماهنگ باشد. همچنین برای کودکان می‌توانید از پک‌های پذیرایی کودکانه مخصوص نیمه‌شعبان استفاده نمائید. این پک‌ها علاوه بر مجالس خانگی، مساجد و هیأت‌ها، می‌توانند در مدارس برای کودکان جذابیت خاصی داشته باشند.

استفاده از لوازم یک شکل و یک رنگ

علاوه بر استفاده از پک‌های ذکر شده، استفاده از لیوان‌های یک رنگ و یک دست برای ایستگاه‌های صلواتی، می‌تواند بسیار زیبا و تاثیرگذار باشد. دقت کنید که رنگ و شکل لیوان‌ها نیز هماهنگ و همرنگ با پرچم، بادکنک، پک پذیرایی و سایر وسایل و لوازم شما باشد تا علاوه بر جذابیت بصری، به مراسم شما اعتبار ویژه ای ببخشد.

معرفی آسان میزبانان با یک ترفند

در برگزاری مراسم هیات‌های مردمی، مساجد و یا حتی مدارس، تعداد شرکت کنندگان بسیار زیاد است. این تعداد گاهی به بیش از صد نفر می‌رسد. در این مواقع، خادمین مراسم و جشن، برای آسانی در شناسایی ساده میزبان، می‌توانند از سربندهای متفاوتی استفاده کنند. جهت تبرک نیز می‌توانید این سربندها را به همراه پیکسل‌های نیمه‌شعبان در بسته‌بندی‌های ویژه جهت هدیه برای میهمانان خود آماده کنید.

برگزاری انواع مسابقات جذاب

در مراسمات خود، چه مراسم خانگی و چه مراسمات عمومی، می‌توانید مسابقات مختلف برگزار نمایید. این مسابقات می‌توانند در دو رده سنی بزرگسال و کودکان برگزار شوند. مسابقات می‌توانند در موضوعات مختلف و جذاب برگزار شوند؛ از جمله مسابقه نقاشی برای کودکان، برگزاری شعر و داستان‌نویسی با موضوع نیمه‌شعبان، برگزاری مسابقه اطلاعات عمومی، مسابقات کاردستی و سایر مسابقاتی که می‌توانند برای عموم جذاب باشند. در پایان برای برندگان این مسابقات، جوایز مختلفی می‌توان ارائه داد؛ از جمله هدایای مخصوص کودکان، و یا قاب و تابلوهای نیمه‌شعبان، کتاب و لوازم تحریر، تسبیح مخصوص برای بزرگسالان، حتی تندیس، گلدان و لوازم تزیینی ویژه نیمه‌شعبان برای بانوان و هدایای مختلف دیگری که علاوه بر یادگاری از این جشن، سبب ایجاد خاطره خوبی در میان شرکت‌کنندگان خواهد شد.

سخن پایانی

به طور کلی، در هر زمینه‌ای، متفاوت بودن و استفاده از خلاقیت، منجر به بروز زیبایی می‌شود. به خاطر داشته باشید در هر چه که به آن علاقه ویژه داشته باشید، می‌توانید در آن زمینه در نوع خود بهترین باشید. و این را نیز به خاطر بسپارید که جشن نیمه شعبان، فقط یک بار در سال برگزار می‌شود؛ پس تمام تلاش خود را برای برگزاری یک جشن به یاد ماندنی برای خود و عزیزانتان داشته باشید.

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