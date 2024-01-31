به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ از ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده بود و پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و درج جدول اولیه دانشگاه های پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد ظرفیت پذیرش برخی از رشته محل ها، جابجا درج شده است.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ پس از تصحیح مجددا در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شد.

از همین رو ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ غیر فعال شده بود که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام مجددا از امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ فعال شد و زمان ثبت نام نیز تا ساعت ۸ صبح ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ تمدید شده است.

ثبت نام، انتخاب رشته محل و اعلام نتیجه آزمون بصورت اینترنتی است و داوطلبان جهت ثبت نام و دریافت کلیه اطلاعات صرفاً به سایت معتبر مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت کارشناسی ارشد/ ارشد ۴۰۳ مراجعه کنند.

داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

هزینه ثبت نام برای هر نوبت امتحانی مبلغ ۳۷۸ هزار تومان (۳ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال) شامل ۳۶۸ هزار و ۳۰ تومان هزینه ثبت نام آزمون و مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه ارسال پیام کوتاه آزمون است.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، انجام گیرد مطابق با مصوبه هیأت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (۴ میلیون ریال) خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. ظرفیت اولیه ۴ هزار و ۲۵۵ نفر است.