به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین نشست هماهنگی دبیران شبکه سراسری کانون های ایثار و شهادت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور احمد صالحی آرا رییس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمید مهدیون مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

صالحی آرا در این جلسه با بیان اینکه برگزاری این نشست به منظور شروع کار کانون های ایثار و شهادت در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: مقرر شده این کانون ها براساس وظایفی که برای آنها تعیین شده، سیاست های راهبردی دانشگاه را دنبال کرده و باعث ارتقای فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر در وهله اول و ارتقای عموم دانشجویان در وهله دوم شود.

وی با اشاره به اینکه خانواده های شاهد و ایثارگر از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی هستند، اظهار داشت: بر خود لازم می دانیم که قدردان خانواده های شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی باشیم چرا که این عزیزان جان خود را برای حفظ انقلاب اسلامی فدا کردند؛ مسیری که به لطف الهی و با فداکاری شهدای سلامت، امنیت و مدافع حرم ادامه دارد.

در ادامه مهدیون با بیان اینکه یکی از سیاست های اصولی و اساسی مدیریت کلان دانشگاه آزاد اسلامی، عدم تصدی‌گری و واگذاری امور به نهادهای دانشجویی است، گفت: یکی از برکات این امر، پویایی و طراوت نهادهای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی است که البته باید برای رسیدن به نقطه مطلوب آن تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: یکی از کارهای خوبی که در دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه انجام شده، شبکه‌ای شدن کانون های ایثار و شهادت در این دانشگاه است تا انشاءالله اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، دبیران کانون های ایثار و شهادت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارش هایی از اهم فعالیت ها و برنامه های مرتبط با کانون ایثار و شهادت پرداخته و طرح های نوآورانه و خلاق در حوزه ایثار و شهادت جهت بهره برداری و اجرا توسط کانون های ایثار و شهادت سراسر کشور ارائه شد.