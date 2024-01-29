به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجله، بهرنگ علوی بازیگر در دومین شماره «هیچیک» با بازسازی عکسی از احمد شاملو روی جلد این مجله رفت. «هیچیک» مجله پژوهشی فرهنگ، هنر و سبک زیست است که تلاش میکند با بازسازی یک چهره خاص یا لحظه تاریخی جریانِ فرهنگی بسازد.
بهرنگ علوی درباره این تجربه گفت: «شاملو شاعر بسیار مهم و فراموش نشدنی است. شاعری که فرهنگنامه نوشته و عاشقانه سروده طبیعی است که فراموش نشود. تن دادن و پذیرفتن شیوه کلاسیک در یک پروژه ژورنالیستی، بسیار مهیج و پر ریسک بود. اما چه توفیقی برای من بالاتر از همنامی با یک اسطوره از دنیای شعر و ادبیات؟»
مصاحبههای این مجله به کمک هوش مصنوعی انجام میشود. در این شماره از «هیچیک» ناگفتههایی از احمد شاملو مورد بررسی قرار گرفته و عکسهای اختصاصی و دیده نشدهای منتشر میشود.
مدیر مسؤول «هیچیک» چاوش شیرانی است. این مجله به سردبیری مارال دوستی به شکل مجازی منتشر میشود. در شماره دوم شهاب دارابیان مشاور سردبیر و سعید پورعظیمی نویسنده و استاد دانشگاه، ناظر پروژه خواهند بود.
در پایان زمان پروژه، پادکست تصویری «هیچیک» برای علاقهمندان آماده و پخش خواهد شد. این پادکست تصویری همزمان برای ناشنوایان نیز قابل استفاده است. عکاس این پوستر محمود پورمحمود و طراح پوستر میثم میرزایی است.
علاقهمندان برای مطالعه مصاحبه با تیتر «برای احمد شاملو همراه با بهرنگ علوی/ در آینه شباهت» میتوانند به سایت «هیچیک» مراجعه کنند.
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