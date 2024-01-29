به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، روبرتو مانچینی در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی عربستان با کره جنوبی در مرحله یک هشتم جام ملتهای آسیا گفت: با کره جنوبی بازی داریم که در مرحله گروهی بازیهای خیلی خوبی انجام داد. آنها تیم خیلی خوبی دارند که شامل بازیکن و سرمربی است. ما هم در این مسابقه شانس داریم و حالا باید مقابل تیم خیلی خوبی بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی عربستان در مورد تاریخچه بازیهای دو تیم در جام ملتها تاکید کرد: از تمام مردم عربستان بابت حمایتهایشان تشکر میکنم. احتمالاً عربستانیها بگویند بازی متفاوت و دشواری با کره داریم اما باید بهترین خودمان باشیم و بازی خیلی خوبی انجام دهیم.
سرمربی ایتالیایی عربستان در خصوص تاکتیک تهاجمی کره و همچنین سیستم ۲_۵_۳ عربستان یادآور شد: ما هم عملکرد خیلی خوبی داشتیم. این سیستمها به تنهایی انجام نمیشود بلکه کار تیمی صورت میگیرد و باید تمام تیم شرایط خوبی داشته باشند.
مانچینی درمورد نسل طلایی درخشان تیم فعلی عربستان و در اختیار داشتن یک بازیکن ۱۶ ساله به نام طلال حاجی، توضیح داد: طلال بازیکن جوانی است که خیلی خوب تلاش میکند. آینده درخشانی دارد. ابتدا باید بگویم در آینده نزدیک خیلی بیشتر بازی میکند و عملکرد ایده آلی خواهد داشت.
وی درمورد تقابل با یورگن کلینزمن، توضیح داد: کلینزمن بازیکن و مهاجم خیلی خوبی بود. الان هم سرمربی و مدیر خیلی خوبی است و در تیمهای باشگاهی و ملی زیادی کار کرده است.
سرمربی تیم ملی عربستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه خیلیها میگویند کرهجنوبی با تساوی برابر مالزی ترجیح داد سعودیها را به جای ژاپن در یک هشتم انتخاب کند و آیا کلینزمن فردا با این اتفاق پشیمان میشود، با طعنه و لبخند گفت: واقعاً نمیدانم. فردا بازی خیلی سختی است و هر دیداری سخت خواهد بود. باید از کلینزمن بپرسید.
نظر شما