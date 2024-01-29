پرداخت بیش از ۳ هزار فقره تسهیلات به نیازمندان

جاسم محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مددجویان و خانواده‌های نیازمند غیر تحت حمایت جهت دریافت تسهیلات حمایتی، اشتغال، مسکن و درمان به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت معرفی می‌شوند.

وی افزود: طی این مدت ۲۵۹۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت به مددجویان و خانواده‌های نیازمند غیر تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه اضافه کرد: همچنین مددجویان و خانواده‌های نیازمند غیر تحت حمایت ۸۹۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت دریافت کرده‌اند.

محمدی بابیان اینکه تسهیلات پرداختی از محل این صندوق بدون کارمزد با بازپرداخت بلندمدت در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: مددجویان پس از ارائه درخواست به کارشناسان این نهاد و مددکاران جهت دریافت وام به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت معرفی می‌شوند.

وی ضمن دعوت از مردم استان برای افتتاح حساب در این صندوق اضافه کرد: پرداخت تسهیلات علاوه‌بر اینکه گره‌ی از مشکلات نیازمندان را باز می‌کند می‌تواند زمینه خودکفایی آن‌ها را نیز فراهم کند.

لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان و همچنین شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸ *۸۸۷۷* برای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.