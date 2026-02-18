۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به نیازمندان مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادت صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: در این مدت، در سرفصل حمایتی بیش از ۱۵۱۲ میلیارد ریال، در بخش اشتغال و خودکفایی نزدیک به ۲۵۲ میلیارد ریال، در حوزه مسکن بیش از ۲۳۸ میلیارد ریال، در بخش فرهنگی بیش از ۹۹ میلیارد ریال و برای سفر اربعین بیش از ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، رویکرد اصلی ما جذب منابع بیشتر برای ارائه خدمات به مددجویان و نیازمندان بوده و در حوزه قرض ماندگار مازندران رتبه برتر کشوری را داریم. از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰ میلیارد ریال در سپرده‌گذاری و ۱۰۰ میلیارد ریال در قرض ماندگار جذب شده و همچنین از بانک مهر نیز ۶۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردیده است.

مدیر امور شعب صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با اشاره به حمایت از دهک‌های پایین جامعه تصریح کرد: تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال بدون کارمزد ارائه می‌شود و برای تسهیلات بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال، سه درصد کارمزد در کل دوره دریافت می‌شود.

صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت مازندران با هدف تقویت اشتغال، مسکن و خودکفایی مددجویان، همچنان به ارائه خدمات متنوع حمایتی ادامه می‌دهد.