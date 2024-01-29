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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

سرهنگ راستی در گفت‌وگو با مهر:

پرونده بازداشت موقت هانی کُرده در اختیار قوه قضاییه است

پرونده بازداشت موقت هانی کُرده در اختیار قوه قضاییه است

رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: پرونده بازداشت موقت هانی کرده و دیگر افراد مرتبط در اختیار قوه قضاییه بوده و در حال رسیدگی است.

سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هانی کرده از گنده لات‌های معروف پایتخت است و همیشه چند نوچه او را همراهی می‌کنند. او سابقه چندین و چند بار دستگیری و زندان را در پرونده دارد.

وی افزود: در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ هانی کرده با دیگر اراذل اوباش در مراسم تدفین یکی از اراذل سطح ۱ در بهشت زهرا درگیر می‌شود که در این درگیری هانی کرده مصدوم و به بیمارستان منتقل می‌شود.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: بعد از طی کردن مراحل درمان هانی کرده، وی و دیگر افراد مرتبط با او به زندان منتقل و هم اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستند.

وی افزود: همچنین افرادی هم که با وی درگیر شده بودند همگی به زندان منتقل شدند و همه در حال تحمل کیفر در زندان تهران بزرگ هستند.

سرهنگ راستی گفت: پرونده بازداشت موقت آنها در اختیار قوه قضائیه بوده و در حال رسیدگی است.

کد مطلب 6007956

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      50 3
      پاسخ
      اعدامشون کنید کثافت رو
      • بخشنده IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        4 0
        اعدام
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این چجور گنده لاتیه که تو همه درگیریها کتک میخوره و بیمارستان بستری میشه
    • شاکر IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 2
      پاسخ
      این هانی کوردها آدم بدی نیست مردانگی داره کشورش دوست داره به نظر من اذیتش نکنید
    • AE ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      هانی مگه زنده است ؟
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سطح یک چیه ؟!مگر حوزه علمیه هست ؟ارازل اوباش کیف می‌کنند برای خودشون با این سطح بندی اینا فکر می کنند کسی هستند ،کسی که فاسد هست باید کمکش کرد ولی کسی که مفسد هست باید باهاش قاطع برخورد کرد ،همان اوباش کفایت میکنه سطح ولش کنید .
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      47 4
      پاسخ
      این اسکول باید اعدام بشه
    • هادی IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      40 1
      پاسخ
      فاقد اهمیت
    • هادی IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      35 2
      پاسخ
      فاقد اهمیت
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      38 2
      پاسخ
      چرا قانون آنقدر کوتاه اومده برای این
    • روزبه IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بابا نکنین این کارو با این اراذل بیچاره.. الان اینو دوستاش باید یک مااااااااهه تموم توو اون زندون تحمل کنن تنهایی و خوردن و خوابیدنو تا یه قاضیه مهربونه دیگه پیداشه واسه این ناز نازیا هی منع تعقیب و مرخصی و اینا بزنه.. سخته تحملش خب براشون
    • رضا IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اینا را ففط باید اعدام کنید ...تمام
    • ع ا ز CA ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      جامعه ایران اراbل اوباشها را از خودش طرد کرده است و جای در جامعه برای اراذل اوباشها تعریف نشده است و دولت یا آنها را اعدام بکند و یا در زندانهای ابد نگهداری بکند اراذل اوباشها بجز محل جامعه کاری دیگر بلد نیستند بکنند و مردم آنها را نمیتوانند بپذیرند و در جامعه هم که نمیشود آنها ول ول بگردن و مزاحم د
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اینا همه اشغالند مرد اونیه که خرج زن بچهاشوبده خیر خواه مردم باشه اینا لولی نیستن بلکه شوتی هستن تک ب تک بیان موش میشن بزنید زمین مردم راحت میشه
    • محسن IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      52 0
      پاسخ
      وقتی قلعه نویی بااین آدم وافرادی ازاین دست بده بستون داره، و شده سرمربی تیم ملی، وشما هم با آب وتاب از سطح یک بودنشون حرف بزنید، معلومه نتیجه چی میشه😏
    • شهروند JP ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بازداشت موقت یعنی هر چه زودتر آزادخواهند شد، مثل سارق مسلح ها که وقت دستگیر شده اند مردم گفتند فاتحه ولی طولی نمی کشد آزاد وهمان شغل کثیفشان را ادامه میدن
    • خودم IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اینا رو معدوم کنید، به چه دردی میخورن، کشور این کله پوکهای بی خاصیت رو میخاد چکار.
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      پاک کنید این چیه آخه گذاشتین یدونه پیام به در بخور بذارین آدم استفاده کنه
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      کتک خورش حرف نداره
    • محمد US ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      41 2
      پاسخ
      اعدامش کنین
      • Mina IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        30 4
        اول باید اختلاص گران اعدام شوند
    • منصور IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی انقلاب شدچقدرخوب بودکه هرکسی ادای گنده لاتی داشت سرش میرفت بالای دار الآن توهرمحله ای پنجاهتاگنده لات داره واقعآچرادولت هیچکاری نمیکنه
    • منوچهر IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام طبق گفته خودتان هانی کرده که چندین بار زندانی شده وچند نوجه هم داره چطوری از زندان آزاد میشه چرا باید همچنین آدمی اصلا آزاد بشه چرا قوه قضائیه با این گونه افراد برخورد جدی نمی‌کنه
    • علی DK ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      52 4
      پاسخ
      قوه فضائیه باید با این اراذل واوباش ‌برخورد قاطع داشته باشد که دیگر جرآت قدرت نمایی ومردم آزاری نداشته باشند؟؟؟
    • کریم IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      52 2
      پاسخ
      انشاالله تا ابد داخل زندان بمانند
      • FI ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        22 10
        این اقا کرد نیست کرد یعنی مردانگی
    • علی US ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      48 2
      پاسخ
      اخه این لاشخور اراذل ارزش اینو ندارد که بزارینش توخبر اینا مخل امنیت مردم هستند شما هم با این کار معروفشون میکنید
    • رضا IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      40 4
      پاسخ
      قسم میخورم اينا هيچی نیستن فقط فضای مجازی بزرگشون میکنه و این خبرا که تیتراژ میشه
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      29 4
      پاسخ
      خواهشا هی نگید هانی کرده ایشان کرد نیستن کردها راهم بد نام نکنید
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      18 0
      پاسخ
      چه جون سخته چند بار باید میمورده
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      19 0
      پاسخ
      اینا انگل جامعه هسن اعدامشون کنید خر کمتر! جو ارزون تر
    • شهروز IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      11 0
      پاسخ
      دو روز دیگه میاد بیرون دوباره از اول این داستانها خیلی وقته ب همین شکل ادامه داره ،قانون واقعی فقط واسه مردم بیچاره هست نه واسه اینا
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      9 2
      پاسخ
      هانی مگه دختر نیس به خدا سوال شده برام
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      14 1
      پاسخ
      ما فکر کردیم مرد انگار هنوز زنده اس. نامرد بدرد نخور
    • ناشناس IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      9 0
      پاسخ
      نیر وی انتظامی باید جلوبرهم زنندگان امنیت جامعه قاطعانه ايستادگی کند وبه امثال هانی کرده فرصت جولان ندهد
    • محمد IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 0
      پاسخ
      چه حسن کچل چه کچل حسن. از تو کوچه میگیرید میبرید زندان اونجا هم برای خودشون تیم دارن و فرقی براشون نداره کجا هستن.اینها انگل جامعه و مملکت هستن.
    • علیرضا IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      7 2
      پاسخ
      دوره این حرف ها تمام شده .
    • فردین IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 4
      پاسخ
      هانی حالا عربده کشی کن اگه میتونی
    • علی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      12 0
      پاسخ
      اخه این شبیه پت و مته .لاتش کجابود
    • هادی هدی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      8 1
      پاسخ
      بزنید به چوبه دار
    • پرویز IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      10 0
      پاسخ
      این ارازل را باید در قفس گراز در باغ وحش انداخت به مدت یک ماه تا سایرین عبرت بگیرند
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      7 0
      پاسخ
      الان به جرم کتک خوردن زندان
      • علی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        حالا اگه میزدچطورمیشد
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      2 0
      پاسخ
      بابا این چی میگه این وسط...دلمون خونه...اینا کی هستن..قیافشو نگاه..اینو باید اعدام کنند...عه.عه.عه.زشته بخدا..
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      چرا اعدام نمی کنید
    • ناشناس AE ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      جک تعریف نکنین

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