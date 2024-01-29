پرونده بازداشت موقت هانی کُرده در اختیار قوه قضاییه است

سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هانی کرده از گنده لات‌های معروف پایتخت است و همیشه چند نوچه او را همراهی می‌کنند. او سابقه چندین و چند بار دستگیری و زندان را در پرونده دارد.

وی افزود: در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ هانی کرده با دیگر اراذل اوباش در مراسم تدفین یکی از اراذل سطح ۱ در بهشت زهرا درگیر می‌شود که در این درگیری هانی کرده مصدوم و به بیمارستان منتقل می‌شود.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: بعد از طی کردن مراحل درمان هانی کرده، وی و دیگر افراد مرتبط با او به زندان منتقل و هم اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستند.

وی افزود: همچنین افرادی هم که با وی درگیر شده بودند همگی به زندان منتقل شدند و همه در حال تحمل کیفر در زندان تهران بزرگ هستند.

سرهنگ راستی گفت: پرونده بازداشت موقت آنها در اختیار قوه قضائیه بوده و در حال رسیدگی است.