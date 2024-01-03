قطار جشنواره کارت جادویی بانک تجارت به ایستگاه ششم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، قرعه‌کشی مرحله ششم جشنواره کارت جادویی که با شعار «جادوی کارتت رو فعال کن» در حال برگزاری است، عصر دوشنبه هجدهم دیماه با حضور نمایندگان حراست، بازرسی و اداره امنیت اطلاعات این بانک برگزار شد و برنده‌های خوش شانس این دوره از بین پنج میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۲۵ شرکت کننده واجد شرایط با بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۷۴ میلیون کوپن شانس، انتخاب شدند.

همراهان جشنواره بزرگ کارت جادویی بانک تجارت برای اطلاع از اسامی برندگان، آخرین اخبار و زمان قرعه‌کشی‌های بعدی می‌توانند به آدرس https://ctejarat.com/magiccard مراجعه کنند.

شرط حضور متقاضیان در قرعه‌کشی، استفاده از کارت بانک تجارت در خریدهای روزانه، پرداخت قبوض، خرید شارژ اینترنت و… است و به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان مانده حساب مشتری در هر روز یک امتیاز به وی تعلق خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر هر اندازه میزان پس‌انداز مشتری در حساب بیشتر باشد، شانس بیشتری در قرعه‌کشی خواهد داشت.

در این جشنواره هر تراکنش واریزی، معادل ۶ برابر تراکنش برداشت که ۱۰ امتیاز دارد، امتیاز خواهد داشت. حداقل میانگین حساب مشتری برای حضور در قرعه‌کشی هر دوره باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد و مشتریانی هم که به‌جای کارت از همراه‌بانک خود استفاده کنند ۱۵ امتیاز دریافت خواهند کرد.

بانک تجارت برای افرادی که مشتری این بانک نیستند نیز راه‌حل ساده‌ای در نظر گرفته است. این افراد می‌توانند با نصب اپلیکیشن باجت تجارت از بازار یا https://mybajet.ir به راحتی و بدون نیاز به حضور در شعبه، حساب خود را در بانک تجارت افتتاح کرده، کارت خود را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرند و در جشنواره کارت جادویی بانک تجارت شرکت داشته باشند.