پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه ۱۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ از طریق سامانه تلفنی سامد پاسخگوی شهروندان استان تهران است.

همچنین بر اساس دستور نهاد ریاست جمهوری در خصوص حضور فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تهران در سامانه تلفنی سامد بازرسی استانداری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه از طریق این سامانه با شماره تلفن ۱۱۱ پاسخگوی مردم شریف استان تهران است.

شهروندان می‌توانند در این زمان برای بیان مسائل و مشکلات زیست محیطی و یا هرگونه پرسش در خصوص وضعیت محیط زیست تهران با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به طور مستقیم گفت‌وگو کنند.