پیکر سرباز شهید مدافع امنیت در استان بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این مراسم که فرماندهان نیروهای مسلح استان، خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر حضور داشتند، با بیان اینکه مردم ایران اسلامی همواره در سالهای مختلف بهویژه در طول ۴۵ سال پیروزی انقلاب اسلامی از خودگذشتگی و فداکاری کردهاند اظهار داشت: مردم انقلابی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر طاغوت ایستادند و به شهادت رسیدند و فداکاری و ایثار خود را برای رسیدن اهداف انقلاب اسلامی به منصه ظهور رساندند.
احمد محمدیزاده فداکاری و ایثار نیروی انتظامی در عرصههای مختلف به ویژه دفاع از امنیت را مورد ستایش قرار داد و تصریح کرد: آنچه که امروز در بوشهر در قالب تشییع پیکر سرباز شهید فداکار انجام میشود نمونهای از یک فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی بزرگ است.
وی اضافه کرد: سرباز «حسین حیدری لقب» که در مرخصی و با خانواده خود برای تفریح در یکی از پارکهای بوشهر مستقر بود، وقتی مشاهده میکند ۲ نفر شرور به مردم تعرض و اقدام به سرقت اموال مردم میکنند، متوسل به اسلحه میشوند و اقدام به تیراندازی میکنند و این سرباز در حالی که هیچ مسئولیت قانونی نداشته است با دست خالی در برابر این اشرار میایستد و در هنگام درگیری با آنان در جلوگیری از جان و اموال مردم به شهادت میرسد.
استاندار بوشهر اضافه کرد: اگر فداکاری این شهید نبود، افراد شرور اقدام به کشتن مردم میکردند چراکه قبل از این درگیری افراد شرور چند تیر به سوی مردم شلیک کرده بودند، بنا بر این امروز یک سرباز شهید فداکار در استان بوشهر داریم به نام شهید «حسین حیدری لقب» که یاد و خاطره آن گرامی میداریم.
محمدیزاده بیان کرد: آنچه این شهید فداکار انجام داد یک درسی است برای آحاد جامعه از جمله جوانان و نوجوانان و انشاءالله یک الگویی است برای اینکه در مقابل حوادث بایستیم و از ملت، کشور و انقلاب دفاع کنیم.
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