به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، وزارت خارجه اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که أیمن الصفدی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای انگلیسی خود اوضاع غزه و تلاش‌های صورت گرفته برای برقراری آتش‌بس در غزه و ارسال کمک‌های انسانی به این منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

این بیانیه تاکید کرد که الصفدی در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت ادامه حمایت از آژانس آن روا تاکید کرده و گفته است که این آژانس می‌تواند نقشی غیر قابل جایگزین در فاجعه انسانی موجود در غزه ایفا کند.

از سوی دیگر ۹ سازمان حقوق بشری و امدادرسانی امروز به تعلیق کمک برخی کشورهای غربی به سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آن روا) واکنش نشان داده و این تصمیم را محکوم کردند.

در بیانیه این ۹ سازمان امدادرسانی ضمن ابراز نگرانی از تعلیق این کمک‌ها آمده است که تعلیق کمک‌ها به آن روا زندگی فلسطینی‌ها در غزه و در منطقه را تهدید می‌کند و آن روا بر کمک‌هایی که می‌تواند برای زندگی میلیون‌ها غیرنظامی نجات‌بخش باشد، تأثیر بگذارد.

۹ سازمان حقوق بشری و امدادرسانی ضمن استقبال از انجام تحقیقات از آن روا در خصوص ادعاهای مطرح شده، گفتند که از تصمیم «خطرناک» گرفته شده که منجر به قطع شریان حیاتی یک ملت می‌شود، بهت زده هستند. این ۹ سازمان همچنین از کشورهای کمک کننده به آن روا خواستند تا در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.

پس از اقدام آمریکا، استرالیا، کانادا در زمینه توقف کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، امروز گزارش شد که برخی دیگر از رهبران کشورهای اروپایی به این ائتلاف ضد فلسطینی می‌پیوندند.

شش کشور اروپایی، کمک‌های مالی خود به این آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را به دلیل ادعاهای مبنی بر دست داشتن برخی از کارکنان این سازمان در حملات ۷ اکتبر حماس به رژیِم صهیونیستی متوقف کردند.

انگلیس، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس و فنلاند در زمینه توقف کمک‌های مالی به این آژانس سازمان ملل به آمریکا، استرالیا و کانادا پیوستند. این در حالی است که کمک‌های این سازمان یکی از مهم‌ترین منابع حیاتی برای حمایت از مردم غزه در شرایط کنونی محسوب می‌شود.