خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: همزمان با پیچیدهتر شدن بحرانها در غرب آسیا، سناریونویسان غربی، سناریوهای جدیدی را طراحی و عملیاتی میکنند. آن هم در فضایی که جنایتهای رژیم صهیونیستی با حمایت تمام قد آمریکا علیه غزه به مرز چهار ماهه شدن نزدیک میشود، این توطئهها شکل متفاوتی به خود میگیرد.
با نگاهی به خط خبری و تحلیلی رسانههای جریان اصلی غربی به ویژه آمریکایی و انگلیسی در این روزها، سمتوسو، هدفها و همچنین مأموریتهای آنها بیش از پیش نمایان میشود.
مثلث ایران، چین و یمن، هدف مأموریت مشترک رسانههای غربی
این روزها همواره خبرهای مشابهی از سوی رسانههای آمریکایی و انگلیسی به جهان مخابره میشود که بدون ذکر منبع مشخص، سعی در القای یک سری گزارهها به مخاطبان دارد.
به عنوان نمونه رسانههایی چون «رویترز»، «فایننشال تایمز»، «وال استریت ژورنال»، «پولیتیکو»، «بی بی سی» و غیره در روزهای اخیر خبرهایی هدفمند در خصوص انتقال پیامهایی از چین و آمریکا به ایران درباره اقدامهای انصارالله یمن و احتمال وقوع حادثه تروریستی کرمان، منتشر کردهاند.
به ادعای رویترز، مقامهای چین از همتایان ایرانی خود خواستهاند تا به مهار انصارالله یمن که به کشتیهای تجاری در دریای سرخ حمله میکنند، کمک کنند یا صدمه به روابط تجاری تهران با پکن را به جان بخرند.
این خبرگزاری انگلیسی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش این خبرگزاری درباره مذاکرات با ایران درباره حملهها در دریای سرخ بدون هیچ گونه اشارهای به ارسال پیام به تهران، اعلام کرد: چین دوست صمیمی کشورهای خاورمیانه و متعهد به ارتقای امنیت و ثبات منطقه و به دنبال توسعه و شکوفایی مشترک است.
پیش از این نیز روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» روز چهارشنبه چهارم بهمن، به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شدهبود که آمریکا از چین خواسته است تا از تهران بخواهد که انصارالله را متقاعد به توقف حملهها در دریای سرخ کند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها تأکید کردهاند علی رغم روابط دوستانه با انصارالله یمن، هیچ گونه دخالتی در تصمیمگیری این گروه مقاومت از جمله اقدامهای اخیر آنها در حمله به کشتیهایی که حامل بار به بنادر رژیم صهیونیستی هستند، ندارند.
رسانههای جریانساز غربی همزمان با افزایش حملههای موشکی و پهپادی ارتش ملی یمن به کشتیهای غربی و صهیونیستی در صدد آن هستند تا از این وضعیت برای فشار بر ایران و اجماعسازی علیه تهران بهره گیرند.
سایت خبری آمریکایی «پولیتیکو» پیشتر مدعی شدهبود که دادههای اطلاعاتی نشان میدهد انصارالله به دنبال کسب دریافت سلاحهای بیشتر از حکومت ایران برای افزایش حملات خود در دریای سرخ هستند.
افزون بر آن، روزنامه «وال استریت ژورنال» هم روز چهارشنبه چهارم بهمن در گزارشی مدعی تداوم تجهیز انصارالله یمن با سلاحهای پیشرفته ایرانی شده و نوشتهبود که به رغم حملههای هوایی به رهبری آمریکا، توانایی حوثیها برای حمله به کشتیهای تجاری و اختلال در تجارت بینالمللی افزایش خواهد یافت.
این روزنامه آمریکایی با این ادعا که فناوری نظامی و مشاوران وابسته به جمهوری اسلامی کمک بزرگی به حملههای حوثیها کردهاند، نوشت: «ایران در میان تجهیزات پیشرفته، سیستم ایجاد پارازیت پهپاد و قطعات موشکهای دوربرد و کروز در اختیار حوثیها قرار داده است.»
جریانسازی رسانهای غرب، شگردی برای جبران شکست ائتلاف دریایی
در هفتههای اخیر اخبار مرتبط با توقیف کشتیهای رژیم صهیونیستی در تیتر رسانههای جهان قرار گرفته است. نیروهای یمنی در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی تحت حمایت غرب در نوار غزه، افزون بر حملههای پهپادی و موشکی به رزمناوهای آمریکایی، بارها به توقیف کشتیهای رژیم اقدام و آنها را به سواحل یمن منتقل کردهاند.
پس از آغاز جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، ناامنسازی دریای سرخ در راستای تقابل با محور غربی- عبری از سوی ارتش ملی یمن ادامه یافت تا اینکه آمریکا در صدد ائتلافسازی نظامی در این پهنه دریایی برآمد. «نگهبانان سعادت» نام انتخابی آمریکا و متحدان اروپایی برای ائتلاف دریایی در دریای سرخ به منظور حفاظت از رژیم صهیونیستی در برابر حملههای یمن است.
این ائتلاف از همان روز نخست شکلگیری وارد فاز ریزش شد. آمریکا در حالی از ائتلاف مزبور با حضور بیش از ۲۰ کشور در دریای سرخ رونمایی کرد که در همان گام نخست، چهار کشور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا به آن «نه» گفتند.
آمریکا و انگلیس برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی، در نخستین ساعتهای بامداد جمعه ۲۲ دی ماه با ۱۰۰ موشک به بیش از ۶۰ هدف در ۱۶ نقطه یمن در چهار استان حدیده، تعز، ذمار و صنعا حمله کردند؛ عملیاتی که به فاصله ۲۴ ساعت بعد از قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت انجام شد که از یمنیها میخواست حملات خود را به کشتیها در دریای سرخ متوقف کنند.
بنابراین پس از ناکارآمدی ائتلاف دریای سرخ با حمله محدود و ناکام بامداد آن جمعه نیز شکست راهبرد غرب در این پهنه دریایی بیش از پیش نمایان و مسجل شد که آنها نسبت به موقعیت راهبردی و توان نظامی عضو مقتدر جبهه مقاومت ناتوانند.
به نظر میرسد پس از ناکامی ائتلاف آمریکایی-انگلیسی که با حملههای نظامی متعدد به مواضع ارتش و گروههای مردمی یمن قصد متوقفسازی عملیات علیه کشتیهای عازم به سرزمینهای اشغالی را داشتند، اینک سناریویی جدید با هدف ایجاد اجماع علیه یمن و نیز ایران از طریق فضاسازی رسانهای در دستور کار واشنگتن و لندن قرار گرفتهاست.
این رسانهها با بکارگیری تکنیکهایی چون «انسانیتزدایی و اهریمنسازی»، «برچسبزنی»، «وارونهنمایی حقیقت» و «انحراف از واقعیت» در صدد آن برآمدهاند که به جای جنایتهای آشکار رژیم صهیونیستی در غزه، انگشتهای اتهام در جهان را به سمت یمن با شعار تصنعی حفظ امنیت تجارت بینالملل نشانه روند.
در این میان، روابط چین و ایران نیز از سوی رسانههای غربی شکراب جلوه داده میشود. این در حالی است که تهران و پکن در جبهه متحد علیه غرب، توافق راهبردی ۲۵ ساله را در دست اجرا دارند.
پشت پرده ادعای هشدار واشنگتن درباره حادثه تروریستی کرمان
این روزها همزمان با خبر کذب القای فشار چین با دستور آمریکا بر ایران در راستای کاهش حملههای ارتش ملی یمن، ادعای دیگری نیز در صفحه روزنامه «والاستریت ژورنال» نقش بستهاست که به موضوع حادثه تروریستی کرمان ارتباط مییابد.
این روزنامه آمریکایی به تازگی در یک گزارش اختصاصی از زبان مقامهای آمریکایی ادعا کردهاست که واشنگتن مخفیانه به ایران هشدار داده بود که داعش در حال آماده شدن برای انجام «حمله تروریستی» است.
این خبر در حالی به صورت طوطیوار از رسانههای مختلف اروپایی و آمریکایی تکرار میشود که منابع آگاه ایرانی، این ادعای والاستریت ژورنال را رد کردهاند.
طنز تلخ آنجا است که در بخشی از گزارش، آمریکا دلسوز مردم ایران به تصویر کشیده میشود که حاضر نیست جان «بیگناهان» به خطر بیفتد و آمدهاست: این مقام میگوید «[آمریکا] این هشدارها را تا حدی به این دلیل ارائه میکند که نمیخواهد زندگی بیگناهان در حملههای تروریستی از دست برود.»
در این گزارشها هیچ اشارهای به جنایتهای آمریکایی که تنها ۱۶ سال از عمر خود را در جنگ نگذارنده، نشدهاست. آمریکا پس از از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان همچون افغانستان، عراق، ویتنام و غیره، دهها هزار نفر را کشته و میلیونها نفر را آواره کردهاست.
روح گزارش «وال استریت ژورنال» آمریکایی در کالبد گزارش «بی بی سی» انگلیسی هم دمیده شدهاست. بی بی سی در این باره نوشته است: یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که هشدار دادن به ایران درباره یک «تهدید تروریستی قریب الوقوع»، بر اساس سیاست مرسوم این وزارتخانه بود که چنانچه اطلاعاتی درباره «حملات تروریستی» به دست آورد، برای پیشگیری از «جان باختن افراد بیگناه» آن را در اختیار کشورهای دیگر میگذارد.
اما هدف از این گزارشهایی که منابع مشخص و معتبری ندارند چیست؟
از نگاه ناظران، هدف از این گزارشهای جهت دار و هدفمند، ایجاد حس بیاعتمادی مردم به مسئولان و متعاقب آن، شکاف میان مردم و حاکمیت است. بعد از انتشار این خبر از رسانههای جریانساز آمریکایی و انگلیسی، رسانههای فارسیزبان و معاند گزاره تکراری «کار خودشونه» را با تکیه بر گزارش وال استریت ژورنال و ادعای یک مقام آمریکایی مطرح کردند.
مأموریت دیگر رسانههای خارجی تضعیف محور مقاومت و ایجاد حاشیه امن برای رژیمی است که در حال حاضر، فجیعترین و غیرانسانیترین رفتارها در غزه به دست نیروهای آن انجام میگیرد. بنابراین آمریکا و انگلیس با بازوان رسانهای خود در صدد پاک کردن صورت مساله و جایگزین کردن ایران و یمن با رژیم صهیونیستی برآمدهاند.
از این رو میتوان در سراسر گزارشهای آنها ردپای شگردهای رسانهای از قبیل «برجستهسازی و کمرنگنمایی»، «قرینهسازی»، «انسانیتزدایی و اهریمنسازی»، «برچسبزنی»، «وارونهنمایی حقیقت» و «انحراف از واقعیت» را دید که هدف اصلی تمامی آنها دوگانه «ایجاد اجماع علیه ایران و یمن» و «بیاعتمادسازی و شکاف میان مردم ایران با نهادهای امنیتی» است.
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