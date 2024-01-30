سازمان ملل: قحطی در نوار غزه قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مایکل فخری» گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه غذا گفت: پس از آنکه برخی کشورها کمک مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آن روا) را به حالت تعلیق درآوردند، قحطی در غزه اجتناب ناپذیر شده است.

فخری در نشستی خبری افزود که توقف حمایت از آن روا به معنای رها کردن ۲.۲ میلیون فلسطینی در نوار غزه زیر بار گرسنگی است.

آمریکا، کانادا، استرالیا، ایتالیا، انگلیس، فنلاند، آلمان، هلند، فرانسه، سوئیس، ژاپن و اتریش تا کنون کمک‌های خود را به (آن روا) به حل تعلیق درآورده‌اند.

نیوزلند نیز اخیراً و در پی ادعاهای بی‌اساس رژیم صهیونیستی مبنی بر متهم کردن کارمندان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به نقش داشتن در عملیات طوفان الاقصی به این فهرست افزوده شده است.

(آن روا) همچنین تصمیم گرفت قرارداد ۱۲ کارمند خود را فسخ کند و «فیلیپ لازارینی» کمیسر کل این سازمان در بیانیه‌ای گفت که آن روا تصمیم گرفت فوراً قراردادهای این کارمندان را فسخ و تحقیقات را تا زمانی که حقیقت آشکار شود، آغاز کند تا از توانایی آژانس در ارائه کمک‌های بشردوستانه محافظت شود.

لازارینی پیشتر اعلام کرده بود که تصمیم چندین کشور برای تعلیق کمک‌های مالی به (آن روا)، فعالیت بشردوستانه در منطقه به ویژه در نوار غزه را تهدید می‌کند و از کشورهایی که این تصمیم را گرفته‌اند خواست تا در آن تجدیدنظر کنند.