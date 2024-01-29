اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میزان، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه یک خبرنگار در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله خبر داد.

بر این اساس دادستان تهران اعلام کرده است که «در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله که در خدمت سرویس جاسوسی موساد قصد انفجار یک شرکت وابسته به وزارت دفاع را داشتند، دادستانی تهران علیه این خبرنگار اعلام جرم کرد.»

برای فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و در مهلت قانونی مقرر باید نسبت به محتوای منتشره نزد مقام قضایی از خود دفاع کند.»

*امیرحسین قاسم پور دیزجی