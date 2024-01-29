  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک خبرنگار

اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک خبرنگار

دادستانی تهران به دلیل حمایت یک خبرنگار از تروریست‌های وابسته به موساد علیه وی اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میزان، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه یک خبرنگار در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله خبر داد.

بر این اساس دادستان تهران اعلام کرده است که «در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله که در خدمت سرویس جاسوسی موساد قصد انفجار یک شرکت وابسته به وزارت دفاع را داشتند، دادستانی تهران علیه این خبرنگار اعلام جرم کرد.»

برای فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و در مهلت قانونی مقرر باید نسبت به محتوای منتشره نزد مقام قضایی از خود دفاع کند.»

*امیرحسین قاسم پور دیزجی

کد مطلب 6008550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • AE ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      احسنت
    • DE ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باید این خبرنگار بخاطر اعمال حمایتی اش از تروریست های موساد درکشورمان مجازات بشه. از ماموران نفوذی موساد حمایت کرده که هر روز مردم و نیروی انتظامی رو به قتل می رسونن و فرزندانشون رو یتیم می کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها