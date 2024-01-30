وزیر ورزش و جوانان وارد هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دور دوم سفر ایت الله رییسی رییس جمهوری، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت دوشتبه شب برای افتتاح و بهره برداری همزمان ۱۳۶ طرح عمرانی ورزشی وارد استان هرمزگان شد.

این سفر به مدت ۲ روز انجام می شود و قرار است علاوه بر استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز وی را در این مراسم افتتاحیه ها همراهی کنند.

این طرح های عمرانی ورزشی در کلیه شهرستانهای استان از جمله بندرعباس، میناب، رودان، سیریک، جاسک، قشم، حاجی آباد، بندرلنگه، بندرخمیر، بستک، بشاگرد وپارسیان می باشد که افتتاح زمین چمن طبیعی و پیست تارتان شهرستان رودان، افتتاح سالن ورزشی چند منظوره ۱۲۰۰ نفره شهید محمددروگری رودان، افتتاح سالن ورزشی چند منظوره قلعه ایسین بندرعباس، افتتاح زمین ورزشی چمن مصنوعی رمچاه قشم، افتتاح سالن ورزشی چندمنظوره روستای گیاهدان قشم و افتتاح بخشی از پروژه های شهرستان رودان از اهم برنامه های دکترهاشمی در سفر به استان هرمزگان خواهد بود.