خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – علی ستاری: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که از دل مردم شکل گرفته، همواره در تلاش بوده است تا علاوه بر انجام وظایف ذاتی، دفاعی و نظامی خود، در دیگر حوزه‌ها نیز حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.

جنگ ۱۲ روزه، اوج ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. فرزندان این مرز و بوم، با ایفای نقش به عنوان دست بلند نظام اسلامی، عملکردی بی‌نظیر از خود به نمایش گذاشتند. با این حال، دفاع از میهن و مقابله با دشمنان تنها یکی از وظایفی است که سپاه برای خود در نظر گرفته است.

چندین دهه است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های مردم‌داری و مردم‌یاری نیز با ورود فعال و آگاهانه، نقش‌آفرینی کرده است. مردم روستاهای بشاگرد، به ویژه ساکنان روستاهای زاچ و داربست، هرگز نمی‌توانند سردار شهید «حسین سلامی» را فراموش کنند؛ چرا که با دستور ایشان، شهرک مدرن شهید سلیمانی برای اسکان سیل‌زدگان این دو روستا احداث شد.

سیل‌زدگان میناب نیز هرگز خدمات پاسداران انقلاب اسلامی در آن شب‌های پر از اضطراب را فراموش نخواهند کرد؛ زمانی که نیروهای قرارگاه مدینه در مقابل سیلاب ایستادند و اجازه ورود آب به خانه‌های مردم را ندادند.

زلزله زدگان سایه خوش نیز سایه‌ای از آرامش را که پس از زلزله و با ورود نیروهای سپاه همراه با کانکس‌ها و کولرهای گازی در تابستان داغ آن سال‌ها فراهم شد، هرگز از یاد نخواهند برد.

امروز سپاه پاسداران، در خط مقدم جنگ با استکبار جهانی قرار دارد، اما در یک دست آن بیل و کلنگ است و در دست دیگر اسلحه.

اجرای بیش از ۸۶۰ برنامه و افتتاح ۲۴ پروژه عمرانی در هفته دفاع مقدس در هرمزگان

سردار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و افتتاح در هفته دفاع مقدس پرداخت و یاد و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان، جانبازان، خانواده‌های شهدا و مردم ایران اسلامی را گرامی داشت.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته بیش از ۸۶۰ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد و با توجه به گذشت زمان کوتاه از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، این موضوعات نیز مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

افتتاح ۲۴ پروژه عمرانی و سازندگی در هرمزگان

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) افزود: در هفته دفاع مقدس، ۲۴ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی رام قطار مسافربری بندرعباس به مشهد اشاره کرد که امروز به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین جاده‌های روستایی در مناطق صعب‌العبور با بیش از ۳۴ کیلومتر آسفالت به بهره‌برداری می‌رسند. پروژه‌هایی نظیر افتتاح مدارس، خانه‌های عالم، مراکز بهداشتی و منازل مددجویان کمیته امداد نیز جزو برنامه‌ها است.

ساخت ۳۵ مدرسه و افتتاح ۵۰۰ پنل خورشیدی

سردار سالاری درباره اقدامات انجام شده از سال گذشته تاکنون گفت: ۵ مسجد در شهرهای بندرعباس، سندرک، حاجی‌آباد، میناب، هشت‌بندی و بشاگرد آماده افتتاح است؛ همچنین ۵ سالن ورزشی در مناطق مختلف استان و مناطق محروم به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های احیای قنات و اشتغال‌زایی افزود: ۵ قنات آب در میناب، سیاهو و حاجی‌آباد احیا شده و بیش از ۵۰۰ پنل خورشیدی در شهرهای استان با هدف اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار برای نیازمندان نصب شده است.

اجرای پروژه‌های آبرسانی در ۸ شهرستان هرمزگان

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان تصریح کرد: طی سال گذشته ۳۵ مدرسه با ۱۰۱ کلاس درس در شهرستان‌های میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، بندرعباس، بندرلنگه، حاجی‌آباد و بستک ساخته شده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه‌های آبرسانی که بیش از ۳۰۰ روستا را تحت پوشش قرار داده است، تکمیل و بازسازی شده‌اند که این روستاها عمدتاً فاقد شبکه پایدار آب روستایی بوده‌اند.

سردار سالاری خاطرنشان کرد: عمده پروژه‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرای آن‌ها را بر عهده می‌گیرند در مناطقی هستند که صعب العبور هستند و پیمانکاران علاقه‌ای به اجرای پروژه در آن‌ها ندارند.