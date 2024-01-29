گرسنگی نفس کودکان غزه را به شماره انداخته

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۱۱۰ روز از جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گذشته است و در این مدت فلسطینیان در غزه به دلیل قحطی حاصل از جنگ، محاصره کامل و ظالمانه و بمباران بی‌امان رژیم صهیونیستی علاوه بر رنج حاصل از آوارگی و فقدان زیرساخت‌های بهداشتی باید رنج قحطی و گرسنگی را نیز تحمل کند.

مردم در نوار غزه از شدت گرسنگی اقدام به استفاده از مواد غذایی نامتعارف و غیرقابل مصرف کرده‌اند که این اتفاق سلامت غذایی مردم و به خصوص کودکان را به شدت به خطر می‌اندازد.

به گزارش منابع خبری بسیاری از خانواده‌ها در سراسر منطقه محاصره شده به دلیل کمبود مواد غذایی مجبور شده‌اند برای تهیه نان با روش‌های سنتی مواد مختلفی را با آرد مخلوط کنند و دست به تهیه غذای روزانه بزنند.

خانواده‌ها مجبور شده‌اند از علوفه حیوانات و خوراک پرندگان در نان خود استفاده کنند که همین موضوع باعث ایجاد مشکلات پزشکی به ویژه در کودکان خردسال می‌شود.

یکی از ساکنان غزه که صاحب یک آسیاب است در اینباره می‌گوید که غذای موجود و در دسترس مردم غیرقابل خوردن است و «باید فوراً کاری در این مورد انجام شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «مردم غذای پرندگان و غذای حیوانات را با غذای خود مخلوط می‌کنند. این درست نیست، سالم نیست. مردم این را آسیاب می‌کنند و با نان خود مخلوط می‌کنند. همین امر نیز به دلیل عدم ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنین افزایش سرسام آور قیمت کالاهای موجود است در غزه است.

طبق گزارش‌ها خانواده‌ها هر روز ساعت‌ها در صف می‌مانند تا فقط چند کیلو آرد تهیه کنند. با این حال، اغلب، زمانی که خانواده‌ها به صف آسیاب می‌رسند، آرد از قبل تمام شده است. این در حالی است که در بسیاری از مواقع مردم به دلیل بمباران رژیم صهیونیستی مجبور به فرار می‌شوند.

اثرات نامطلوب بر سلامتی

بر اساس گزارش سازمان ملل در دسامبر، ۹۳ درصد از مردم غزه با «بحران شدید گرسنگی» و یک چهارم جمعیت نوار غزه با «گرسنگی و گرسنگی فاجعه بار» مواجه هستند.

روز پنجشنبه، برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کل جمعیت غزه در ناامنی غذایی شدید به سر می‌برند. بیش از یک چهارم آنها که تقریباً نیم میلیون نفر می‌شوند، شدیدترین مرحله گرسنگی را تجربه می‌کنند و تا جایی پیش می‌روند که نزدیک است از گرسنگی بمیرند.

سازمان‌های حقوق بشری تا کنون تعداد زیادی مرگ و میر ناشی از گرسنگی از جمله در نوزادان را مستند کرده‌اند.

از طرفی اختلاط خوراک دام با نان در حال حاضر اثرات نامطلوبی بر سلامت مردم داشته است اما خانواده‌ها می‌گویند که جایگزین دیگری ندارند.

یکی از افراد محلی که در نزدیکی یک آسیاب زندگی می‌کند، در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که هر گونه غذای موجود در غزه دیگر مقرون به صرفه نیست، به ویژه که پس از بمباران تقریباً تمام نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها در نوار غزه همه چیز چند برابر شده است یا اصلاً چیزی برای تهیه غذا پیدا نمی‌شود.

برخی منابع هم گزارش کرده‌اند که خانواده‌ها از تکنیک‌های «عصر حجر» و تنورهای موقتی برای تهیه غذا استفاده می‌کنند و در صورت داشتن امکانات، آن را می‌فروشند.

ساکنان همچنین در حال پمپاژ آب از چاه‌ها، و مخلوط کردن آب دریا و فاضلاب برای جبران کمبود آب شرب و تمیز هستند.

بسیاری می‌گویند حتی اگر طعم آب بد باشد، مردم از آن استفاده کرده و انواع آرد و غذا را با همان نان تهیه می‌کنند. این امر تا جایی پیش می‌رود که گاهی اوقات نان تهیه می‌شود و اما به دلیل ترکیبات موجود در آن قرمز یا زرد رنگ است.

بسیاری از مردان و زنان، احساس ناتوانی می‌کنند چرا که نمی‌توانند برای فرزندان خود غذا تهیه کنند و تهیه موادی مثل عدس و برنج برای مردم به یک رؤیا تبدیل شده است.

قیمت سرسام‌آور مواد غذایی

از طرفی قیمت مواد غذایی نیز در غزه به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است و مردم در حالت عادی ساده‌ترین غذای انسانی را نیز نمی‌توانند تهیه کنند. بسیاری از اهالی و ساکنین در غزه معتقدند که با وجود شرایط کنونی بین غذای انسان و حیوان هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش منابع خبری مردم هر چیزی می‌خورند و هیچ کس امکان امدادرسانی ندارد. از طرفی رژیم صهیونیستی تمامی مجاری ارتباطی و کمک‌رسانی به مردم را نیز مسدود کرده است

سه ماه است که از ۹ اکتبر که رژیم صهیونیستی غزه را به طور کامل محاصره کرده است و مردم به ساده‌ترین مواد غذایی از جمله به آرد سفید دسترسی ندارند و قیمت یک کیسه ۵۰ کیلوگرمی از بی‌کیفیت‌ترین آرد ممکن نیز چیزی حدود ۲۰۰ دلار است و این در حالی است که قبل از محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی قیمت هر کیشه ۵۰ کیلوگرمی آرد چیزی حدود ۲۷ دلار بود.

قطع کمک‌های مالی به آنروا در میانه بحران غزه

تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که رژیم صهیونیستی به همراه هم‌پیمانان خود روز به روز بر شدت محاصره و تحریم مردم غزه اضافه می‌کند.

در تازه‌ترین اقدام علیه مردم غزه کشورهای غربی از جمله آمریکا، ایتالیا، کانادا، استرالیا و انگلیس کمک‌های مالی به آژانس فلسطینی سازمان ملل متحد را قطع کردند.

در همین باره وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهایی که اخیراً حمایت‌های مالی خود را از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) قطع کرده اند باید در این تصمیم خود بازنگری کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشورهای مذکور باید از تصمیم خود در حمایت از انسانیت و در راستای مواضع از پیش اتخاذ شده آن‌ها در خصوص ضرورت حمایت از غیرنظامیان و تأمین نیازهای اساسی آن‌ها عقب نشینی کنند.

همچنین کشورهای عربی و اتحادیه عرب همچون بسیاری از کشورهای جهان روز یکشنبه تعلیق بودجه کشورهای غربی برای کمک به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، را «غیر مسوولانه» خواندند و اعلام کردند که این موضوع برای فلسطینی‌هایی که از قبل آسیب‌پذیر بودند تأثیر منفی بیشتری خواهد داشت.