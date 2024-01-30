به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهل و دومین جشنواره فیلم فجر امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور مجتبی امینی دبیر و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره در موزه سینما آغاز شد.

پیش از آغاز نشست خبری دبیر جشنواره، سرود جمهوری اسلامی ایران خوانده شد و سپس مرتضی یراقبافان آیاتی از قرآن کریم را قرایت کرد.

در ادامه مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره در سخنانی بیان کرد: به روال معمول نشست‌ها در پارت دوم و بعد از صحبت‌های آقای امینی به سوالات خبرنگاران و اهالی رسانه پاسخ داده می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد که این مراسم به صورت زنده از شبکه خبر ۲ نیز پخش می‌شود.

سپس پوسترهای بخش بین الملل، جلوگاه شرق، مسابقات آسیایی کشورهای اسلامی، سینمای سعادت، جاده کمربند، پوستر فلسطین با عنوان «روح و دم»، بازار بین ‌الملل، نگاه نو، با طراحی حمیدرضا بیدقی رونمایی شد.

در ادامه مجتبی امینی دبیر جشنواره در جایگاه قرار گرفت و در سخنانی گفت: وارد فصل جدیدی از جشنواره فجر شدیم و چهل و دومین دوره را آغاز خواهیم کرد. امسال خدا را شاکر هستیم که جشنواره پرشوری را به‌واسطه آثاری که هنرمندان زحمت کشیده و خلق کرده اند، شاهد هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به تقاضای بالای حضور فیلمسازان محترم، هیات انتخاب کار سختی داشت. ۱۰۶ اثر به جشنواره رسید که ۲۲ اثر به سودای سیمرغ راه پیدا کرد و به‌واسطه احترام به همه اهالی سینما پیرو تولید حجم زیاد فیلم اولی‌ها، بخش فیلم های اول به جشنواره اضافه شد و میزبان ۱۲ اثر در این بخش هستیم که در کنار چهار اثر پویانمایی، جشنواره کارش را آغاز می‌کند.

امینی یادآور شد: در حوزه آثار رسیده اتفاق خوب امسال این است که آثار در اقلیم‌های مختلف ساخته شده و مخاطبان با فیلم هایی روبه‌رو هستند که از مضامین خوبی برخوردار هستند. در حوزه طنز، کودک و نوجوان و در مجموع در ژانرهای مختلف فیلم داریم. فکر میکنم کار هیات داوری مثل هیات انتخاب سخت خواهد بود.

تجلیل از محمدرضا علیقلی، فریبا کوثری، پرویز شیخ‌طادی و ابوالفضل پورعرب

امینی درباره آغاز اکران‌های مردمی توضیح داد: از ساعت ۱۶ اکران های سینمای مردمی آغاز می شود. چهار اثر پویانمایی و اثر کودک و نوجوان برنامه ریزی شده برای اینکه سیمرغ دانش آموزی دریافت کنند و سانس مدرسه نیز برای این آثار تدارک دیده شده است تا این پنج فیلم صبح ‌ها توسط دانش آموزان دیده شوند و همچنین بستر اردوهای دانش آموزی را هم شکل خواهیم داد. در جشن انقلاب اسلامی باید شرایطی فراهم شود تا همه مخاطبان از سینما بهره مند شوند. در سه بخش دیگر هم برنامه ریزی شده که نابینایان، ناشنوایان و عزیزان معلول جسمی در برخی سینماها حضور پیدا کنند.

دبیر جشنواره فیلم فجر افزود: جشنواره چند سال بود که افتتاحیه نداشت و امسال این پیش بینی شده است که آیین تجلیل و بزرگداشت چهار تن از اساتید سینما را داشته باشیم؛ محمدرضا علیقلی در موسیقی، پرویز شیخ طادی در کارگردانی، فریبا کوثری و ابوالفضل پورعرب در حوزه بازیگری تجلیل می‌شوند و بخشی از جوایز هم در آیین افتتاحیه اهدا خواهد شد. همچنین سعی کردیم موضوعات مختلفی را امسال در جشنواره در دستور کار قرار دهیم که تکیه بر احترام بر اهالی سینما و پیشکسوت هاست و شعار ما بر پایه اخلاق مداری پیش می‌رود. دوستان طی سال در شرایط سختی آثار را تولید می کنند اما آن احترام و شرایطی که باید رعایت شود، برایشان پیش نمی‌آید.

وی بیان کرد: امسال موضوع بلیت به سینماگران را کنار گذاشتیم و برنامه ریزی شکل گرفت که مجموعه‌ای را در اختیار خانه سینما قرار دهیم تا اهالی خانه سینما بتوانند فیلم های جشنواره را ببینند. همین کار هم برای شورای عالی تهیه کنندگان و چهار صنف تهیه کنندگان شکل گرفت. سعی کردیم امسال عدالت برای همه حاکم باشد و همت دسترسی داشته باشند فیلم ها را ببینند. روز گذشته که اولین روز فروش بلیت ها بود استقبال چشمگیری رخ داد و خوشحال شدیم نوعی آشتی شکل گرفته است. خوشحال هستیم مخاطبان عزیز به سینماها برمی گردند و بعد از اینکه چندسال درگیر کرونا بودیم خدا را شکر اتفاق خوبی رخ داد. طبق سنوات گذشته امسال از اواسط جشنواره، جشنواره در ۳۰ استان کارش را شروع می کند و آثار سینمایی اکران می شود و مخاطبان آثار را می‌بینند. مردم استان ها هم می توانند میزبان عوامل فیلم ها باشند و برای این منظور هم برنامه ریزی می‌شود. همچنین با توجه به شرایط معیشت و فضای اقتصادی، هماهنگ شده تا امسال افزایش قیمت بلیت نداشته باشیم.

امینی درباره آثار بخش بین الملل توضیح داد: در بخش بین الملل ۷۸ کشور متفاضی بودند که این بخش در ۲ بخش رقابتی سینمای سعادت و جلوه گاه شرق برگزار می شود. همچنین با توجه به ظلم و جنایت صهیونیسم وظیفه جشنواره و اهالی سینما و رسانه این است که برنامه ریزی جدی در این زمینه داشته باشد از این رو ما هم بخش «فلسطین، روح و دم» را به جشنواره اضافه کردیم که رقابتی است. بخش پنجم «کمربند جاده» نام دارد که در این بخش هم مهمان داریم. با توجه به ادغام دوباره بخش ملی و بین الملل امسال میزبان آثار سینمایی خوب کشورهای همسایه هستیم. در بخش رقابتی سینمای سعادت نیز ۲ اثر ملی حضور دارند. همچنین در بخش جلوه گاه شرق هم ۲ اثر حضور دارند و در مجموع چهار اثر در این بخش خواهیم داشت. همانطور که می دانید ما جزو جشنواره های الف دنیا هستیم عضو فیاپف هستیم و این جشنواره همچنان خواهد درخشید.

در ادامه امینی به پرسش‌های اهالی رسانه پاسخ داد.

امینی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره امکان دریافت فیلم ها از سامانه شناسا گفت: سعی کردیم مشکل فنی را حل کنیم. فیلم ها بارگذاری می شود و سینماها به آثار دسترسی دارند. به صورت پشتیبان هم هاردها را گذاشته‌ایم و این فناوری امسال استفاده می شود. امسال اولین سالی است که این فناوری در تهران و همه استان‌ها به کار گرفته می‌شود و تمهیدات لازم هم انجام شده است.

وی همچنین درباره طیف خاصی از شرکت کنندگان و حضور فیلم اولی‌ها در جشنواره بیان کرد: هرسال نسل های جدیدی به صنعت سینما اضافه شده است؛ فیلمسازان کوتاهی که می‌تواستند فیلم‌های بلند خود را بسازند. دوستان ما در سازمان سینمایی تلاش کردند نسل جدیدی معرفی شود و این اتفاق هم رخ داده است. خوشبختانه امسال هم شاهد رویش تازه ای در جشنواره هستیم.

از گرد و غبار دوره گذشته جشنواره به سلامت عبور کردیم

دبیر جشنواره در پاسخ به سوال بعدی درباره برگزاری بخش بین الملل در سال قبل و انتقادهایی که در این زمینه وجود داشت، عنوان کرد: سال گذشته جشنواره فجر در یک گرد و غبار برگزار شد و کل دنیا دست به دست هم دادند تا جشنواره برگزار نشود و چراغ فجر خاموش شود. شرایط خیلی سخت بود که به لطف خدا جشنواره برگزار شد. این جنگ ترکیبی حوزه بین الملل ما را هم تحت الشعاع قرار داده بود. هنرمندان را برای عدم حضور در جشنواره تحت فشار قرار داده بودند اما دوستان ما با این شرایط جنگی سنگ تمام گذاشتند و چراغ این بخش هم خاموش نشد و باشکوه برگزار شد. دوره قبل ما با تمهیدات ویژه‌ای میزبان بودیم اما در طول جشنواره شاهد اطلاع رسانی و بازار پررنگ جشنواره بودیم. جبهه معاند تمام همت خود را به کار گرفت که بگوید بخش بین الملل نبود ولی ما همانطور که تحریم ها را دور زدیم بخش بین الملل را هم برگزار کردیم. امسال هم همین طور است با قدرت و کیفیت شاهد برگزاری بخش بین الملل خواهیم بود.

وی درباره حضور انیمیشن ها و نبود آثار طنز پرفروش در جشنواره گفت: ما در جشنواره بخش انیمیشن نداریم بلکه هر سال یک بخش سودای سیمرغ داریم که فیلم های پویانمایی ها هم در آن حضور دارند. اما امسال حضور انیمیشن ها در جشنواره پررنگ تر است. یک باره در یک سال می بینید ۴۰ فیلم طنز ساخته می شود و یا همه فیلم ها اجتماعی می شود که باید در سبد اکران این ها را مورد توجه قرار داد. این شرایط در جشنواره هم همینطور است. آثاری که در جشنواره ها حضور دارند باید یک استانداردهایی برای داوری شدت داشته باشند اگر اثری در جشنواره حضور ندارد دلیل بر این نیست که فیلم‌ خوبی نیست و شاید در پلتفرم ها میلیاردی بفروشد.

امینی در پاسخ به پرسشی درباره حذف سیمرغ مردمی گفت: همه ما این جایزه را دوست داریم. البته به عنوان دبیر این را نمی گویم. چندین ماه هم دوستان تلاش کردند تا این جایزه بتواند به جشنواره برگردد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است و نتوانستیم ساختار منسجمی برای آن طراحی کنیم تا دعوا و دلخوری به وجود نیاید.

دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر مغفول و مهجور ماندن بخش های مستند و فیلم کوتاه در پروسه اطلاع رسانی و نحوه اعلام اسامی نامزدها توضیح داد: ما در حوزه فیلم کوتاه، یک جشنواره بین المللی به نام فیلم جشنواره کوتاه تهران متعلق به سینماگران فیلم کوتاه داریم و در حوزه سینمای مستند هم جشنواره فیلم «سینماحقیقت» را داریم که آثار مستند در آنجا به نمایش در می آید. این یعنی ما ۲ بستر بسیار مهم و معتبر در حوزه سینمای مستند و کوتاه در کشور داریم که مانند جشنواره فیلم فجر، جشنواره ویژه ای دارند. اما این را بدانید که یک جشنواره ای به نام فیلم فجر هم داریم که همه سینماگران عرصه سینمای داستانی مایل هستند آنجا آثارشان را به نمایش درآورند.

معرفی برگزیدگان بخش کوتاه و مستند در مراسم افتتاحیه

وی ادامه داد: این هنرمندان هم هیچ وقت آثارشان را به جشنواره «سینماحقیقت» و فیلم کوتاه تهران نمی برند. اما بنده و همه همکارانم در ستاد جشنواره از دوره های قبلی همواره تلاش کردیم تا به ۲ حوزه سینمای مستند و سینمای کوتاه احترام بگذاریم. در این عرصه هم تلاش می کنیم که آثار برگزیده این ۲ رویداد را به جشنواره فیلم فجر بیاوریم تا محلی برای عرضه این ژانر هم وجود داشته باشد. البته در حوزه اکران مخاطبان قبلا در ۲ جشنواره های قبلی فیلم ها را دیدند و همان طور که گفتم ما به این ۲ ژانر احترام می گذاریم؛ کما اینکه هم اکنون داوری ها هم انجام شده و با توجه به اینکه آثار در جشنواره تخصصی اکران شده اند اما با وجود همه این ها بازهم در خانه جشنواره برایشان اکران می گذاریم. درباره تسریع داوری ها و اعلام نامزدهای دریافت جایزه این ۲ بخش هم باید توضیح دهم که به دلیل حجم سنگین مراسم اختتامیه ما تصمیم گرفتیم که مراسم اهدای جوایز این ۲ بخش و جوایز اقلام تبلیغی را در مراسم افتتاحیه برنامه ریزی کنیم. به طور کلی باید بگویم بنده و همه همکارانم در جشنواره فیلم فجر به هنرمندان عرصه سینمای کوتاه و مستند ادای احترام می کنیم.

دبیر جشنواره در ادامه در پاسخ به اینکه حضور افراد در هیات انتخاب جشنواره برمبنای خودی و غیرخودی بودن آنها انجام گرفته و اینکه آیا یک‌دست سازی در این زمینه شده است یا خیر، بیان کرد: هر جشنواره ای برای انتخاب آثار سیاست هایی دارد و همه براساس این سیاست ها برنامه ریزی می کنند. جشنواره فجر نیز براساس پروتکل فرهنگی خودش سیاست گذاری می کند. کار هیات انتخاب کار دشواری است چون باید همه این سیاست ها را در نظر بگیرد. هیات انتخاب هیات مشاوران دبیر است و انتخاب آثار امسال هم براساس شایسته سالاری بوده است و از فیلمسازان تا آثار نشان دهنده تنوع است و نشان می‌دهد امسال همه هستند. چون این جشنواره متعلق به همه خانواده سینماست. همه آمده‌ایم و دور هم هستیم و کسی با کسی مشکل ندارد. این ۲ قطبی باید پایان یابد. همه هیات انتخاب متخصصان حوزه خود هستند و آثار را نسبت به سیاست فرهنگی کشور انتخاب می کنند. امسال هم با قصد سیاسی و جناحی آثار را انتخاب نکرده اند و فیلم های معرفی شده نیز همه محترم و شایسته مخاطب هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اکران برخی از فیلم های جشنواره برای نوروز عنوان کرد: من مسؤول جشنواره هستم و این چینش را سازمان سینمایی بر عهده دارد.

شرایط را برای حضور سینماگران خارجی سخت می‌کنند

امینی درباره نبود بزرگان سینمای جهان در بخش بین الملل جشنواره تصریح کرد: فشارهای جهانی برای آسیب زدن به کشورمان ملموس بوده است اما امسال مهمان‌های خوبی خواهیم داشت که می بینیم ولی این گونه هم نبوده است که هر سال شاهد حضور این بزرگان بوده باشیم؛ در یک سال بوده و در سال دیگری نبوده است. شرایط سختی داریم، شاید فیلمسازانی هم باشند که علاقه دارند در جشنواره حضور یابند و شاید دعوت را هم پذیرفته باشند اما شرایط را به آنها سخت می‌کنند ولی این چنین نیست که روابط ما با آنها قطع باشد.

وی در ادامه از مسعود نجفی خواست گزارش عملکرد مالی دوره گذشته جشنواره را منتشر کند.

امینی درباره جزیبات بخش بین الملل عنوان کرد: در این دوره از ۳۲ کشور میزبان مهمانان بین الملل خواهیم بود.

وی همچنین درباره مناسب سازی فیلم ها برای نابینایان و ناشنوایان عنوان کرد که فیلم ها در حال آماده سازی است و در پردیس مگامال دیده خواهند شد.

دبیر جشنواره در ادامه در پاسخ به اینکه جشنواره فجر در دوره های گذشته جریان ساز بوده است و براساس برخی فیلم ها که جایزه گرفته اند موضوع فیلم های سال بعد هم تغییر کرده است، گفت: ما نمی توانیم برای فیلمساز خط و مشی تعریف کنیم. فیلمساز رج جشنواره را نمی زند، برای جایزه و برای اینکه دیده شود، فیلم نمی‌سازد برای دغدغه درونش فیلم می سازد. نمی توانیم به این موضوع اعتنا کنیم و بگوییم ذایقه‌سازی سال بعد براساس جایزه‌ای است که سال قبل داده شده است. من هم تاکنون این را ندیده ام که اگر فیلمی درخشید همه رفته‌اند و شبیه آن فیلم را ساخته‌اند.

امینی در ادامه در پاسخ به سیمرغ مردمی و اینکه چرا تمهیدات برای ان شکل نگرفته است گفت: عوامل مختلفی برای زیرساخت فنی دست به دست هم می دهد و برای همین هیچ جای جهان چنین چیزی نداریم. برخی موضوعات باید رقم بخورد تا شرایط عادلانه بالا بیاید. مثلا فیلمسازی که نتوانسته فیلمش را به موقع برساند و یا موارد دیگری که شرایط را پیچیده می کند و دردسرهایی به وجود می اید که کار قابل مدیریت نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فیلم های مانده در راه اکران گفت: بعد از این ویروس منحوس کرونا، توقفی در ناوگان اکران رخ داد و چند سال اخیر را نمی توان معیار قرار داد چون حادثه کرونا باعث شد نوعی فیلمسوزی رخ دهد. هنوز هم فشار اکران هست با این حال تلاش می شود فیلم ها به اکران برسند.

حمایت دولت از سینما جای تشکر دارد نه اعتراض

وی در پاسخ به این سوال که در جشنواره بازیگر ممنوع الکار وجود دارد یا خیر گفت: اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی باید جواب دهد من نمی دانم.

امینی در ‌پایان درباره اینکه چند فیلم دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی در جشنواره حضور دارند، اظهار کرد: یک سوم فیلم ها خصوصی است یک سوم خصولتی و یک سوم هم دولتی هستند. برخی می گفتند چرا فیلم ها دولتی است در حالی که باید خوشحال بود که دولت به سینما کمک می کند. در حال حاضر معیشت هنرمندان خوب نیست چون کار نیست. یک سال هایی می گفتند حمایت دولتی نیست، شرایط سخت است، بچه ها صورت را با سیلی سرخ می کنند. بعد الان که دولت پای کار است این سوال را مطرح می کنند در حالی که این حمایت جای تقدیر دارد. آنها هم که فیلم می‌سازند از کشورهای همسایه که نیستند بلکه از همین کشور هستند. این حمایت ها برای این است که چرخه سینما گرم شود و فیلم های خوبی را شاهد باشیم.

مسعود نجفی در ‌پایان نشست گفت: ساعت شروع سانس ها در خانه جشنواره ساعت ۱۳ است. سانس دوم ۱۶، سانس سوم ۱۹ و سانس چهارم ساعت ۲۲ خواهد بود. مجری نشست‌ها محمدرضا مقدسیان است و هر رروز از جشنواره به یکی از هنرمندان اختصاص دارد.