به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، با توافق تهیه کنندگان ۲ فیلم و موافقت دبیرخانه جشنواره فیلم فجر و صورت جلسه فی مابین، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه کنندگی علی شیرمحمدی در روز شنبه ۱۴ بهمن ماه در سانس اول جشنواره و فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه کنندگی عباس نادران در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه در سانس دوم به نمایش در می‌آید.

قرعه کشی جدول نمایش خانه جشنواره صبح روز جمعه ۶ بهمن ماه در هتل پارسیان اوین برگزار شد.