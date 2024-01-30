برخورد با تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری در مورد نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اظهار کرد: هنوز فرصت تبلیغات نامزدها آغاز نشده و افراد نمی‌توانند دست به تبلیغ در مکان‌ها و بسترهای مختلف بزنند.

وی تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان با جدیت رصد و و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اینکه نهادهایی برای بررسی، مستندسازی و پیگیری این تخلفات تعیین شده است، عنوان کرد: فرمانداری‌ها تخلفات را به هیئت بررسی تبلیغات استانی گزارش می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغات زودهنگام داوطلبان به طور کلی جرم است، یادآور شد: در تبلیغات زودتر از موعد و نحوه تبلیغات نیز برخی تخلفات جرم انگاری شده است که مواردی برای اولین بار در قانون انتخابات آمده است.

رفیعی برخورد با تبلیغات زودهنگام به منظور رعایت عدالت و قانون را ضروری خواند و گفت: گزارش‌های ارسالی از طریق فرمانداری‌ها در ستاد بررسی و به مراجع قضائی ابلاغ می‌شود و به طور کلی پیگیری تخلفات و جرم بر عهده مراجع قضائی است.

وی ادامه داد: کانال دیگری نیز در خود مرجع قضائی با عنوان ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شده است که در آنجا با حضور اعضای نظارتی، گزارش‌های تخلفات تبلیغاتی ذکر و همانجا مصداق‌سازی می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان افزود: متأسفانه گزارش‌هایی از تخلفات به ستاد انتخابات ارسال می‌شود که کامل نیست و در برخی موارد در جاهایی اتفاق می‌افتد که دور از دسترس است و رسانه‌ها می‌توانند در پیگیری این موارد و رعایت قوانین کمک کنند.