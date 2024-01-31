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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

معاون بنیاد مسکن گلستان:

عملیات اجرایی ۲۸ واحدی مسکن در نوده خاندوز آغاز شد

عملیات اجرایی ۲۸ واحدی مسکن در نوده خاندوز آغاز شد

نوده خاندوز- معاون بنیاد مسکن استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲۸ واحدی مسکن حمایتی در شهر نوده خاندوز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباکردی عصر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲۸ واحدی مسکن حمایتی اظهار کرد: کلنگ احداث ۲۸ واحدی مسکن حمایتی (محرومین) در شهر نوده خاندوز توسط استاندار گلستان به زمین زده شد.

معاون بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در حال حاضر ساخت سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن حمایتی در استان گلستان در دستور کار بنیاد مسکن استان است.

وی افزود: پروژه ۲۸ واحدی مسکن حمایتی شهر نوده خاندوز در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث می‌شود.

باباکردی اظهار کرد: این پروژه در ۷ بلوک ۴ واحدی به صورت ۲ طبقه روی پیلوت با مساحت مفید هر واحد ۶۵ متر مربع و با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در مدت ۲۴ ماه به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 6009643

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