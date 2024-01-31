عملیات اجرایی ۲۸ واحدی مسکن در نوده خاندوز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باباکردی عصر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲۸ واحدی مسکن حمایتی اظهار کرد: کلنگ احداث ۲۸ واحدی مسکن حمایتی (محرومین) در شهر نوده خاندوز توسط استاندار گلستان به زمین زده شد.

معاون بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در حال حاضر ساخت سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن حمایتی در استان گلستان در دستور کار بنیاد مسکن استان است.

وی افزود: پروژه ۲۸ واحدی مسکن حمایتی شهر نوده خاندوز در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث می‌شود.

باباکردی اظهار کرد: این پروژه در ۷ بلوک ۴ واحدی به صورت ۲ طبقه روی پیلوت با مساحت مفید هر واحد ۶۵ متر مربع و با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در مدت ۲۴ ماه به بهره برداری می‌رسد.