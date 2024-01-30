به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی، سه شنبه شب در مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون با عنوان جام فجر ضمن ابراز خرسندی از ورزشکاران ۲۷ کشور جهان در شهر جهانی یزد اظهار کرد: حضور ورزشکاران از سراسر میهن اسلامی و سایر کشورهای جهانی افتخاری برای استان یزد است.

وی با اشاره به درخشش استان یزد در برخی رشته های ورزشی در میادین ملی، آسیایی و بین المللی بیان کرد: یزد در رشته های شمشیربازی، اسکواش، سوارکاری و … همواره ورزشکاران نام آور و قهرمانی داشته است.

فاطمی ادامه داد: در برخی رشته های ورزشی نیز با توسعه زیرساخت ها و استعدادیابی و پرورش ورزشکاران حرفه ای، در صدد ارتقاء جایگاه استان یزد هستیم.

استاندار یزد یادآور شد: بهبود جایگاه رشته‌های ورزشی مختلف از برنامه‌های توسعه‌ای استان یزد است که برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نتیجه آن به زودی آشکار خواهد شد.

وی، یکی از این رشته‌های ورزشی را بدمینتون اعلام کرد و گفت: در چشم‌انداز چهار ساله توسعه ورزش استان، جایگاه ممتازی برای این رشته ورزشی ترسیم کرده‌ایم.

فاطمی همچنین با اشاره به حضور چشمگیر بانوان ایرانی در مسابقات بین المللی بدمینتون بیان کرد: این حضور پررنگ بیان کننده جایگاه والای زنان و دختران این سرزمین در ورزش است، همان زنانی که در سایر عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز خوش درخشیده اند.

وی ادامه داد: زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی، محور اجتماع و بنیان اصلی نهاد خانواده است که با رعایت اخلاق و کرامت با او رفتار می‌شود.

استاندار یزد، یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را در آستانه چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی داشت.

گفتنی است؛ سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون با عنوان جام فجر با حضور ۱۴۳ ورزشکار از سراسر کشور و ۲۷ کشور جهان از امشب در یزد آغاز شد.