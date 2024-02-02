اقتداری و اعتماد پور قهرمان نخستین دوره مسابقات اسکواش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، اولین دوره مسابقات اسکواش جایزه بزرگ مشهد کاپ از روز سه شنبه ( ۱۰ بهمن ) به مدت ۳ روز با حضور ۳۲ اسکواش باز از سراسر کشور به میزبانی کورت های اسکواش آستان قدس رضوی برگزار شد که در فینال این مسابقات سپهر اعتماد پور و پویا شفیعی فرد به مصاف هم رفتند که اعتماد پور موفق شد در ۳ ست متوالی شفیعی فرد را شکست دهد و با اقتدار قهرمان اولین دوره این مسابقات شود.

در جریان برگزاری نخستین دوره مسابقات اسکواش جایزه بزرگ گلستان کاپ جام خلیج گرگان نیز فرشته اقتداری موفق شد در ۳ ست متوالی آیلی نیری را شکست دهد و با اقتدار قهرمان نخستین دوره این مسابقات شود.

مسابقات اسکواش جایزه بزرگ گلستان کاپ جام خلیج گرگان به مدت ۳ روز و با حضور ۲۵ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی خانه اسکواش گرگان برگزار شد.